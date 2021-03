Rostock

Am Dienstag hat Kesha, das kleine Gorilla-Mädchen aus dem Rostocker Zoo, ihren ersten Geburtstag gefeiert. Wie der Zoo berichtet, hat sich Kesha prächtig entwickelt. Vor genau einem Jahr schrieb Gorilla-Dame Yena Geschichte: Zum ersten Mal wurde im Rostocker Zoo ein Gorilla-Baby geboren.

Kesha und dem wenige Wochen später geborenen Moyo geht es, laut Tierpfleger Tobias Pollmer, sehr gut. Wenn man von den Unpässlichkeiten während des Zahnwachstums absieht.

Gorilla-Mama ist eine Helikopter-Mama

Auf Grund der Corona-bedingten Schließungen konnte das Publikum die beiden Gorillas noch nicht anschauen. Die Besucher hätten Kesha, dann immer in der Nähe ihrer Mutter Yena gesehen. Yena ist, so berichtet der Zoo, eine regelrechte Helikopter-Mutter und kümmert sich sehr fürsorglich um ihren Nachwuchs. Moyo hingegen tollt viel herum und spielt sehr gerne mit den Braazameerkatzen.

Kesha trinkt noch fast ausschließlich Muttermilch, ab und an wird aber das Futter der Mutter probiert. Daher aß sie nur sehr vorsichtig an einer, für sie extra angefertigten, Geburtstagstorte, die aus Reis, Mandeln, rote Bete und Johannesbeeren bestand. Am 23. April wird der aufgeweckte Moyo seine erste Geburtstagstorte erhalten.

Von OZ