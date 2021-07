Rostock

Es wird aufregend für Daisy, Egoli, Susi, Gizmo und Lilly: Die Seebären und -hunde des Rostocker Zoos werden noch in diesem Jahr auf Reisen gehen. Im Marine Science Center in Rostock-Hohe Düne erhalten sie ein Ausweichquartier, denn der Rostocker Zoo plant derzeit den großen Umbau der Robbenanlage.

„Das hat den großen Vorteil, dass unsere Schützlinge als Gruppe abgegeben und auch von uns vor Ort mit betreut werden können“, freute sich die neue Direktorin des Rostocker Zoos, Antje Angeli, über die regionale Unterbringungsmöglichkeit und die intensive Kooperation mit den Meeresbiologen vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock.

Ein neues Zuhause für die Robben

Man habe auch Möglichkeiten in anderen Zoos geprüft, aber dann hätte man die Tiere auf mehrere Einrichtungen aufteilen müssen.

Die Umsiedelung soll bestenfalls noch im Dezember, kurz vor dem Abriss, geschehen. Die Tiere erhalten dann ein separates Becken und werden zunächst von den bereits in der Anlage wohnhaften Robben getrennt. „Das wird eine Umstellung für die Zootiere, aber im positiven“, ist sich der Leiter der Forschungseinrichtung, Guido Dehnhardt, sicher. Denn vor allem von dem Wechsel aus dem Süß- in das Salzwasser werden die Tiere profitieren.

Das Marine Science Center Das Marine Science Center gewährt seit 15. Juni wieder täglich von 10 bis 16 Uhr Einlass für Besucher. Es zählt auf dem Gebiet der Meeressäugerforschung zu den weltweit führenden Forschungszentren. In innovativen Experimenten werden die Sinnessysteme und die kognitiven Fähigkeiten der Meeressäuger erforscht. Es ist innerhalb des Instituts für Biowissenschaften der Universität Rostock angesiedelt.

Wenn der Hering geschwommen kommt

„Als wir damals Tiere aus dem Kölner Zoo bekommen haben, haben die sich sofort wohlgefühlt. Sie haben geradewegs begonnen zu jagen und hatten wirklich Spaß dabei. Ist schon was anderes, wenn der Hering nicht geflogen, sondern geschwommen kommt“, sagt Dehnhardt und lacht. An neue Tagesabläufe werden sich die Tiere jedoch gewöhnen müssen. „Im Zoo gibts ja feste Zeiten für Training und Schaufütterungen. Das wird im Marine Science Center ein wenig anders“, sagt Angeli.

Doch man sei überzeugt, dass Tiere und Zoo von der Kooperation profitieren werden. „Die Robben werden von uns betreut und unsere Pfleger werden von dem Fachwissen hier bestimmt viel mitnehmen können.“ Fraglich bleibt jedoch, ob Seehunde und Seebären sich in einem Becken gut vertragen werden. Aber auch dafür gebe es bereits eine Lösung. So könne man für den Fall der Fälle die Ponton-Bauweise der Wassergehege anpassen und die Tiere trennen, sagt Dehnhardt.

Sieben Millionen Euro für neue Anlage

Der Tierbestand in der Robbenstation werde so von 16 auf 21 anwachsen. Wie lange die Zoo-Tiere in der Robbenstation untergebracht werden, ist noch nicht klar. „Das hängt von dem Baufortschritt ab“, sagt Angeli. Dehnhardt rechnet aktuell mit maximal zwei Jahren, in denen Daisy, Susi und Co. durchaus auch in Forschungsprojekte des Marine Science Centers eingebunden werden können.

Die Visualisierungen des Generalplaners ZQD GmbH Hamburg ermöglichen einen ersten Einblick, wie die neue Robbenanlage künftig ausschauen wird, einmal aus der Vogelperspektive. Quelle: ZOOQUARIUMDESIGN (ZQD) GmbH Hamburg

Der Baustart für die neue Sieben-Millionen-Euro-Anlage ist für das kommende Frühjahr und die Eröffnung im darauffolgenden Sommer 2023 vorgesehen. Das neue Zuhause im Zoo werde aus zwei großzügigen Wasserbecken bestehen. Auf kleinen Inseln sollen die Robben verweilen und sich sonnen können. Künstliche Felsen sollen die Seebären zum Klettern animieren und gleichzeitig eine Rückzugsmöglichkeit bieten. Besucher sollen bessere Einblicke in die Unterwasserwelt der Robben erhalten.

Umleitungen im Zoo geplant

Geplant ist, dass man durch die neue Anlage auch mehr Tiere unterbringen kann. „Das neue Robbenrevier ist für jeweils maximal sechs erwachsene Seebären und Seehunde sowie ihre Jungtiere konzipiert, sodass wir uns auch über Robbennachwuchs freuen können. Die agilen und bei den Besuchern sehr beliebten Tiere werden dann viel Platz für ihre Aktivitäten haben“, sagt Angeli.

Für die Zeit des Umbaus müssen die Zoo-Besucher übrigens mit Einschränkungen rechnen, denn die Anlage befindet sich mitten im Herzen des Zoos. „Wir werden versuchen, entsprechende Umleitungen herzustellen. Der Weg über das Darwineum wird dann wohl die erste Wahl.“ Fans des Zoos sollen durch Bautagebuch und Webcams am Geschehen auf der Baustelle teilhaben können.

Von Moritz Naumann