Rostock

Freudige Nachrichten aus dem Rostocker Zoo: Im ehemaligen Elefantenhaus gibt es Nachwuchs. Die Zwergflusspferde, die seit fünf Jahren in der Anlage leben, haben ein Jungtier bekommen. Das Baby wurde vermutlich am vergangenen Samstag in den frühen Morgenstunden geboren. Die Eltern Nimba und Onong sind die ersten Zwergflusspferde und Flusspferde überhaupt im Rostocker Zoo.

„Wir sind sehr stolz auf unseren Zuchterfolg – gerade mit Blick darauf, dass diese Tierart als stark gefährdet gilt und geschützt werden muss“, sagte Kuratorin Antje Angeli und ergänzt: „ Nimba und ihrem Baby geht es sehr gut.“

Die Neu-Mama sei natürlich etwas erschöpft gewesen und hätte am Samstag noch sehr viel Ruhe gebraucht. „Den ersten Beobachtungen zufolge ist das noch namenlose und etwa fünf bis sechs Kilogramm schwere Baby kräftig und gesund. Es wurde zu unserer großen Freude gleich am Samstag mehrfach beim Trinken beobachtet“, erklärt Antje Angeli.

Kommentar : Wichtiger Beitrag für den Artenschutz

Anlage für Besucher geschlossen

Papa Onong bekommt vom neuen Glück nicht allzu viel mit. „Zwergflusspferde sind in der Natur Einzelgänger und mit der Aufzucht haben die männlichen Tiere nichts zu tun“, berichtet die Kuratorin. Mutter und Jungtier befinden sich in der gewohnten Umgebung im Zwergflusspferdhaus, das zurzeit geschlossen ist. „Beide sollen zunächst in aller Ruhe die gemeinsame Zeit verbringen können, da bitten wir unsere Besucher um Verständnis“, so die Kuratorin. „Auch zum Geschlecht können wir derzeit noch keine Angaben machen.“

Das Jungtier wird zunächst ausschließlich gesäugt, interessiert sich aber erfahrungsgemäß ab einem Alter von etwa 15 Tagen schon für feste Nahrung. Muttermilch gibt es circa ein halbes Jahr.

Doppelter Gorilla-Nachwuchs ist weltweit selten

Familienfoto mit Seltenheitswert: Die Rostocker Gorillas mit ihren Jungtieren. Quelle: Zoo Rostock/Kloock

Das Mini-Flusspferd ist nicht der einzige Neuankömmling im Rostocker Zoo: Auch bei den Jaguaren gab es kürzlich Nachwuchs. Im August wurde dort ein weibliches Jungtier geboren.

Zudem gibt es aus dem Tiergarten der Hansestadt neue Familienfotos mit Seltenheitswert: Die beiden Gorillababys Moyo und Kesha, die im Frühjahr im Abstand von gerade einmal knapp vier Wochen geboren wurden, entwickeln sich prächtig.

Für den Rostocker Zoo war es der erste Gorilla-Nachwuchs. Dass es in einer Anlage so kurz hintereinander gleich zwei Babys gibt, gilt sogar weltweit als selten. Da im Februar dieses Jahres im Tierpark der Hansestadt auch noch ein Orang-Utan-Baby geboren wurde, sei die Tropenhalle des Darwineums quasi gerade eine Kita für Menschenaffen.

„Die beiden kleinen Gorillas werden von Tag zu Tag aktiver und neugieriger. Insbesondere Moyo ist schon sehr unternehmungslustig“, weiß Antje Angeli. Seine Mutter, Zola, lasse ihn gern mal auf Erkundungstour gehen. „Er hatte inzwischen auch seinen ersten Kontakt mit seinem ,Großvater' Assumbo, berichtet die Kuratorin. Die kleine Kesha jätte dagegen eine sehr vorsichtige Mutter. „Yene passt sehr gut auf und lässt Kesha keinen Moment aus den Augen. So verbringt Kesha die meiste Zeit im Arm oder im Schoß ihrer Mutter“, berichtet Angeli.

Internet-Tagebuch aus dem Affen-Kindergarten

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Anlage aber seit März für Besucher geschlossen. Das ermöglichte dem Nachwuchs zwar ein ungestörtes Großwerden, war aber traurig für viele neugierige Fans der Rostocker Menschenaffen, welche die Tiere nur im Sommer auf der Außenanlage bewundern konnten. „Wir haben deshalb extra auf unserer Internetseite eine Art Tagebuch aus der Affen-Kita angelegt, das wir regelmäßig mit neuen Fotos, Videos und Informationen füttern“, heißt es aus der Pressestelle des Zoos.

Bären fressen sich Winterspeck an

Gemütlicher als in der trubeligen Affenkita geht es dagegen im Bärenwald Müritz zu. „Nachwuchs ist bei uns nicht zu erwarten – wir sind ja quasi das Altenheim für Bären aus schlechter Haltung“, erklärt Petra Konermann. Den 15 pelzigen Artgenossen soll es dennoch an nichts fehlen. Die traditionelle große Halloween-Sause, die aufgrund der Pandemie ausfallen musste, würde nun nur für die Tiere nachgeholt. „Für unsere Bären gibt es Kürbisse, die mit Fisch-Innereien gefüllt waren“, erzählt die Sprecherin. „Das sieht richtig gruselig und ekelig aus, schmeckt den Tieren aber.“

Zudem liege in der Müritzer Anlage bereits der Winter in der Luft. „Es gibt mittlerweile vor- und nachmittags Futter, damit sich die Bären ihre Fettschicht anfressen, die sie für die Winterruhe brauchen“, sagt Konermann. Dabei würden die Tiere bis zu einem Viertel ihrer Speckreserven verlieren. Noch seien die Bären aber nicht nur zur Freude der Besucher aktiv und verfressen.

Verspäteter Nachwuchs im Wildpark MV

Auch im Wildpark MV ist tierisch was los. „Im begehbaren Damwildgehege hat sich verspäteter Nachwuchs eingestellt. Statt im Juni ist Ende September ein kleines Kälbchen geboren“, erklärt Sprecherin Maren Gläser. In der begehbaren Schaubrüterei seien derzeit sogar wieder kleine Küken zu erleben, die unter der Rotlichtlampe kuscheln. Und auch in den Freiflugvolieren am Bärengehege gibt es Neuzugänge: So nimmt der Bartkauz vorsichtig seine neue Umgebung in Augenschein. Er ist erst kürzlich zusammen mit Schneeeule, Sperbereule und Waldohreule dort eingezogen. Bis Ende Oktober gelten für Besucher auch noch die Sommer-Öffnungszeiten.

Von Claudia Labude-Gericke