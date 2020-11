Rostock

Zoobesucher in Rostock können künftig mit einem freiwilligen Zusatzbeitrag Artenschutzprojekte unterstützen. Ab Januar 2021 können sie an der Kasse entscheiden, ob sie Tagestickets für Erwachsene freiwillig um 50 Cent beziehungsweise Jahreskarten für Erwachsene um einen Euro aufstocken wollen, teilte der Zoo am Mittwoch mit.

„Wir gehen von einer Spendensumme in Höhe von etwa 80 000 Euro jährlich aus, die auf direktem und transparentem Weg in Artenschutzprojekte fließt“, sagte Zoodirektor Udo Nagel.

Hilfe für Orang-Utans, Eisbären und Baumkängurus

Gegenwärtig fördert der Zoo nach eigenen Angaben mit jährlich etwa 35 000 Euro konkrete Initiativen wie Orang-Utans in Not, Polar Bears International, ein Baumkänguru-Projekt und eine Initiative zum Schutz der Humboldtpinguine.

Zudem kündigte Zoodirektor Nagel an, dass Ende 2021 wieder die winterliche Lichtaktion „Zoolights“ geplant werde. In diesem Winter finde sie nicht statt.

Von dpa