Rostock

Blauer Himmel, Sonnenschein – das perfekte Wetter zum Kindertag am 1. Juni. Allerorts zog es die Familien ins Grüne, in die Natur. Im Kurhausgarten in Warnemünde hatten die lieben Kleinen viel Spaß beim Kinderschminken, beim Ponyreiten oder beim Springen auf der Hüpfburg. Etwas ganz Besonderes ist es für die Mädchen und Jungen stets, wenn sie in eine „echte“ Feuerwehr schauen oder in ein Polizeiauto klettern können – in Warnemünde wurden diese Kinderträume wahr.

Erfrischung im Naturbad

Bei den Temperaturen am vergangenen Sonnabend war ein vorsichtiger Sprung ins kühle Nass durchaus eine willkommene Erfrischung. Der Südsee in Tessin eröffnete mit einem großen Kinderfest die Badesaison. Und Vivienne, Hanna, Luisa und Maja ließen sich nicht lange bitten – tummelten sich am und im Wasser. Lenny testete sein Stehvermögen auf einem Surf-Simulator und Hugo, Jonas, Wilhelm und Finja bewiesen Ausdauer beim Bauen einer Sandburg. Bis Ende September ist das Naturbad in Tessin nun täglich geöffnet.

Neben Blumen gab es beim Rhododendronfest am Kindertag auch sportliches und spielerisches Vergnügen für die kleinen Besucher. Auf dem Trampolin ging es hoch hinaus: Die sechsjährige Anouk aus Sachsen-Anhalt machte richtige Luftsprünge. Im Planschbecken nebenan drehten sich die Kinder in aufblasbaren schwimmenden Bällen: Der Blick in die Kamera aus dieser Position ist gar nicht so leicht, wie Lara (6) aus Rostock feststellen muss.

Zoo feiert einen Tag später

Der Rostocker Zoo hat mit einem Tag Verspätung Kindertag gefeiert und zu einem großen Fest geladen. Als Geschenk gab es am Sonntag einen neuen Kinderspielplatz. Mit Unterstützung der Ostseesparkasse wurde in der Nähe des Affenhauses eine Spieloase eröffnet. „Zum Klettern, Hangeln und Balancieren“, sagt Zoo-Kuratorin Antje Zimmermann. Es gibt ja vielerlei Spielplätze und Erfahrungsstationen für die Kinder im Zoo. „Wir versuchen da immer den Bezug zu den Tieren herzustellen“, erklärt Zimmermann, „und hier sind es die Affen“, die zur Eröffnung des Platzes schon mal neugierig herüberschauen.

30 000 Euro hat die Ospa ausgereicht. Gebaut wurde das Kletterparadies aus Robinienholz von der Firma Arbolito aus Satow. „Die Vorgabe war: Klettern, wie die Affen“, erklärt Geschäftsführer Paul-David Ronnecker, selbst Vater von drei Kindern. Der Parcour beginne leicht, werde dann jedoch immer anspruchsvoller. „Kinder sollen sehen, wo ihre Grenzen sind“, sagt Ronnecker. Der dreijährige Morice aus Wahrstorf balanciert munter drauf los – zur Sicherheit hält Papa Mario Schmalfeld die Hand des Kleinen.

Ein weiteres Geschenk ist der erste Rostocker Kinderzooführer, den es seit gestern zu erwerben gibt. „Für 70 Cent, die für den Artenschutz eingesetzt werden“, erklärt Hanna Hecht vom Juniorteam des Zoos, das dieses Heft für die Kinder erarbeitet hat. „Wir stellen darin kindgerecht Tiere aus unserem Zoo vor, haben Rätsel dazu und kleine Aufgaben zum Malen“, sagt die 18-Jährige. Hannes darf schon mal reinschauen und soll das Gefieder der Schneeeule erkennen. Für den Vierjährigen kein Problem.

An der Bühne und rund um den Veranstaltungsplatz im Zoo erleben Klein und Groß den ganzen Tag über ein vielfältiges Programm. Es wird getanzt und gezaubert, geredet und gesungen. Malen, spielen, hüpfen, Ponyreiten, Tierschau – kein Platz für Langeweile.

Doris Deutsch