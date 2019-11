Zoolights: 250 neue Tiere für den Rostocker Zoo

Gartenstadt

Als Kraftfahrer Jens Kanzler die Plane des LKW lüftet, erscheint ein ganzer Zoo aus Ballonseide. Am Wochenende wurden die Exponate aus Osnabrück in den Rostocker Zoo gebracht. In der dunklen Jahreszeit bringen sie den Zoologischen Garten zum Leuchten. „Bei unseren Zoolights verwandeln die Tiere den Zoo in eine geheimnisvolle Lichterwelt“, erklärt Zoo-Mitarbeiterin Gesine Häger. Vom 19. Dezember 2019 bis zum 28. März 2020 bringen Faultier, Löwe, Elefant & Co. Licht ins Dunkel. Was es mit den Zoolights auf sich hat, lesen Sie hier.

Bison aus Ballonseide

Es sind wohl mehr als 250 leuchtende Tiere, überlegt Gesine Häger. Hinter ihr entladen Zoo-Mitarbeiter und Spediteure die mit Ballonseide umspannten Exponate im Akkord. Auch im Regen leuchten die Farben der filigranen Tiere noch. Sie sehen aus wie gemalt. Dank guter Kontakte zum Osnabrücker Zoo kommen die Zoolights nun zum ersten Mal nach Rostock. Bei den Kollegen hatte man sich angeschaut, wie die Tiere den Zoo in eine mystische Märchenwelt verwandeln – und war gleich begeistert. Hans-Jürgen Klumpe von der HK Medienagentur für multimediale Dienstleitungen organisiert das Event. Er erzählt von der Idee und der Suche nach einem Hersteller für die Exponate. „Wir haben schließlich in China eine Firma gefunden.“ Einige Muster und Prototypen wurden hin- und hergeschickt bis alles passte. „Die Chinesen sind ja doch etwas kitschig“, sagt Klumpe und lächelt. Eine große Giraffe koste knapp 2500 Euro, ein Seestern ungefähr 150. Mit den Exponaten aus Osnabrück und einer zweiten Ladung aus Heidelberg, die Anfang Dezember anlande, habe Rostock dann die gesamte Ausstellung.

Täuschend echt

Im historischen Teil des Zoos werden die neuen Bewohner nun aufgestellt. „Seit einigen Monaten arbeiten wir daran, schauen immer wieder auf die Lagepläne und sprechen mit unseren Tierpflegern, wo wir die Zoolights am besten platzieren“, erklärt Gesine Häger. Denn die täuschend echten Ebenbilder könnten die lebendigen Bewohner irritieren oder verschrecken. Dazu erzählt Hans-Jürgen Klumpe eine Geschichte aus Osnabrück. Eines Abends habe das Team dort die leuchtenden Bisons aufgestellt, ganz in der Nähe der echten. Als die Revierleiterin am nächsten Morgen ihren Rundgang machte, traute sie ihren Augen nicht. „Sie dachte, die Bisons wären ausgebrochen und rief sofort Hilfe“, erinnert sich Klumpe. So täuschend echt? „Ja, auf den ersten Blick kann man sie kaum unterscheiden.“ Nur bei den überlebensgroßen Exponaten gelte das nicht.

Zoo wird Märchengarten

Auch Udo Timmermann hat mit der Vorbereitung der Zoolights alle Hände voll zu tun. Der Elektriker kümmert sich um die Stromanschlüsse und Sicherheit der Elektrik. Am Ende sei es ja immer so, dass man überall eine Steckdose brauche, wo keine ist. „Wir sind noch dabei, Anschlüsse zu legen. Jedes Tier braucht eine Steckdose, da sind 500 Meter Kabel schnell verbraucht“, sagt Timmermann. Wenn mit Einbruch der Dunkelheit die pinken Flamingos leuchtend im Schilf spazieren, Schneeeulen im Geäst der Bäume ihre Flügel aufspannen und meterhohe Giraffen aussehen, als würden sie durch den Zoo wandeln, hat sich die Arbeit für Timmermann und das Team gelohnt. Ab dem 19. Dezember verwandelt die Ausstellung den Zoo in einen Märchengarten. Ob bei Firmen- oder After Work-Angeboten, Führungen oder der Glühwürmchentour mit Kindern, Gesine Häger verspricht: „Ein Besuch bei den Zoobewohnern und ihren leuchtenden Artgenossen lohnt sich.“

Infos zu den Zoolights Zum ersten Mal finden die Zoolights im Rostocker Zoo statt. Die Exponate kommen aus Osnabrück und Heidelberg. Etwa 250 leuchtende Tiere werden im historischen Teil des Zoos ausgestellt. Vom 19. Dezember 2019 bis zum 28. März 2018 erstrahlt der Zoo immer von Donnerstag bis Sonntag sowie in den Ferien ab 18 Uhr in hellem Licht. Ein Ticket für Erwachsene kostet 18,50 Euro (mit Jahreskarte 9,50 Euro). Kinder kommen für 12,00 Euro (mit Jahreskarte 6,00 Euro) in die Ausstellung. Gruppen ab zehn Personen zahlen 12,50 Euro. Zahlreiche Rabatte gibt es bei Online-Buchungen und anderen Aktionen. Weitere Infos: www.zoo-rostock.de

Von Lea-Marie Kenzler