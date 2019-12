Zu Besuch beim Rostocker Shantychor: So singt es sich mit Seemännern

Rostock

Müssen die Menschen der Region bald auf Shanty-Chöre verzichten? Harald Kottig, Vorstand des Shanty-Chores „Luv un Lee“, sorgt sich. Denn: Das Durchschnittsalter seiner Mitglieder steigt und Nachwuchs ist nicht in Sicht. „Ob wir in fünf bis sechs Jahren noch bestehen können, ist noch nicht absehbar“, sagt der ehemalige Offizier der Volksmarine. OZ-Redakteur Moritz Naumann hat eine Probe des 18-Personen-Chores besucht und selbst mitgesungen. Ein Erfahrungsbericht.

Ob Warnemünder Woche oder Hanse Sail: Auf den Volksfesten Rostocks sind sie immer ein fester Bestandteil, ein Paradebeispiel kultureller Identifikation: Shanty-Chöre. In meinem Kopf hat sich über die Jahre ein klischeehaftes Bild manifestiert – geprägt von Seemannsmützen, blau-weißen Trachten, lautstarken Kehlen und ja, grauen Haaren. Zur Erklärung: Ich hatte in meinem Leben, obwohl ich ein Küstenkind bin, nur oberflächliche Berührungspunkte mit dieser Form von Musik. Und ja, oft habe ich sie nicht ernst genommen, gar belächelt.

Aufräumen mit Klischees

Also heißt es: Aufräumen mit den Klischees. Ich besuche „Luv un Lee“ bei ihrer Probe im Rostocker Freizeitzentrum. Von draußen sehe ich im Café schon zahlreiche Männer sitzen, einige nippen am soeben geöffneten Bier. Niemand hat hier eine Mütze auf, keiner trägt ein Tuch um den Hals oder hat eine Pfeife im Mund. Ich trete ein, ernte kritische Blicke und schüttele Hände.

Die einzige Frau in der Runde erregt direkt meine Aufmerksamkeit: Renate Baarck hat ein breites, warmes Lächeln und begrüßt mich herzlich. Sie spielt das Akkordeon und ist die Lebensversicherung des Chores. „Wenn Renate einmal ausfällt, können wir nicht auftreten. Ohne Akkordeon geht es nicht und wir haben keinen Ersatz“, sagt Harald Kottig.

Renate Baarck ist eine der wenigen, die Noten für das Spiel im Chor benötigt. Sie hat eine klassische musikalische Ausbildung. Ohne sie könne der Chor in Zukunft nicht bestehen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Während ich mich mit dem Vorsitzenden über die Arbeit, Geschichte und Herausforderungen des Chores unterhalte, zieht sich der Großteil der Mitglieder in den Probenraum zurück. Energisch wird die Tonleiter rauf- und runtergesungen. Das Durchschnittsalter des Chores beträgt etwa 67 Jahre. In den 90er Jahren galt noch die Regel: Neue Mitglieder dürfen das Alter von 60 nicht überschreiten. Heute sei das anders. „Wenn jemand mit 76 hier noch mitmachen möchte, dann Gott sei Dank“, sagt Kottig.

176 Shantys aus dem Kopp

Ein Shanty ist nicht gleich ein Shanty, lasse ich mir sagen. „ Shantys sind Arbeitslieder und dienten den Männern auf See, Rhythmus zu arbeiten. Gleichzeitig hat es die Zeit vertrieben und gute Laune gemacht“, sagt Harald Kottig. Diese musikalische Gattung sei von einem kurzen Refrain geprägt, mit dem sich schnell und energisch arbeiten lässt. „Alles andere sind Seemannslieder, Volkslieder und Schlager.“

Das ist „Luv un Lee“ „Spuckst du nach Luv, kommt’s wieder ruf. Spuckst du nach Lee, geht’s in die See“ – diese alte Seemannsweisheit beschreibt, dass man sich nach dem Wind richten müsse, wenn man etwas von Bord kippen möchte. Darüber hinaus hat sie dem Rostocker Shantychor „Luv un Lee“ seinen Namen gegeben. Seit 1981 ist der Rostocker Chor aktiv. Gegründet wurde er von Hans-Jürgen Papenfuß. Von ihm stammt ein Großteil der Arrangements, die noch heute wie erdacht gesungen werden. Die Besonderheit des Chores ist, dass er vierstimmig singt. Ehrenmitglied ist der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering, der den Chor noch heute finanziell unterstützt. Bei Interesse, den Chor zu besuchen, können Sie sich hier informieren www.shantychor-rostock.deoder sich per Mail direkt an den Chor wenden (vorstand@shantychor-rostock.de).

Ich betrete den Probenraum. Die Sänger sitzen an in U-Form positionierten Tischen. Vor jedem liegt ein dicker Ordner, in dem sich das gesamte Repertoire des Chores befindet. „Das sind 176 Titel und wir können alle aus dem Kopp“, sagt Kottig. Nur die Musiker brauchen Noten. Mir wird ein Platz an der Stirn der Tischanordnung angeboten und so sitze ich neben dem 61-jährigen Burkhard Seegers und dem 78-jährigen Horst Schmidt. Ich würde den Altersdurchschnitt extrem senken, höre ich eines der Mitglieder nuscheln.

Auch ohne Noten sattelfest

Schmidt zieht den Titel aus dem Ordner, der als Nächstes geprobt wird: eine Hansa-Hymne, die der Chor im Shanty-Gewand für das Weihnachtssingen im Ostseestadion einstudiert hat. Ich lasse die gestandenen Sänger beginnen und steige ein, sobald ich mich melodiös sattelfest fühle. Das geht aufgrund der eingängigen Struktur recht gut.

Das gilt auch für die folgenden Weihnachtslieder. Die Töne, die ich nicht treffe, gehen im Wohlklang der vielen Stimmen unter. Immer wieder bemerke ich die Blicke der Mitglieder. Ich habe die gesamte Zeit ein breites Lächeln auf den Lippen, denn die positive Energie, die der Chor versprüht, flutet den ganzen Raum. Vor allem der zweite Vorsitzende des Vereins, Frank Parnitzke, fällt mir auf. Mit seiner Statur, dem großen Mund, seiner Inbrunst und dem zufriedenen Grinsen steckt er mich an.

Eine logische Fortsetzung der Karriere

„Die Arbeit im Chor ist die logische Fortsetzung meiner seemännischen Laufbahn“, erzählt mir Schmidt in der Chorpause. Früher war der 78-Jährige als technischer Offizier bei der Deutschen Seereederei tätig. Heute sei es ein Hobby und biete dem Rentner eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Darüber hinaus weckt es Erinnerungen: „Wir haben zu Weihnachten immer an Bord gesungen – ob wir in Skandinavien, Italien oder Algerien waren“, sagt Schmidt.

Rostock Shanty-Chor Luv un Lee Vorsitzender Harald Kottig Quelle: Dietmar Lilienthal

Etwa die Hälfte der Chormitglieder hat eine berufliche Vergangenheit auf See. „Doch das ist keine Grundvoraussetzung mehr“, sagt Kottig. Der Mann zu meiner Rechten etwa, Burkhard Seegers, ist Lehrer, hat lange Jahre im Schulchor gesungen. Doch als sich dieser auflöste, suchte er nach einem Ersatz. „Ich mache hier jetzt ein halbes Jahr mit und es macht wirklich Spaß“, sagt der 61-Jährige mit verschnupfter Stimme.

Ein Opernchorsänger ist begeistert

Chorleiter André Trautmann leitet die Gruppe über zwei Stunden stringent. Hört er Fehler, harkt er direkt dazwischen und lässt den Mitgliedern keine Zeit für „Gemurre“. Der gebürtige Sachse und Opernchorsänger am Rostocker Volkstheater ist fasziniert von der ehrenamtlichen Arbeit mit den älteren Herrschaften. „Viele legen hier eine Begeisterung an den Tag, die ihresgleichen sucht. Sie sind zuverlässig und halten uns die Stange“, sagt Trautmann. Sei nur dieses Problem mit dem Nachwuchs nicht.

„Wir waren traurig, als wir von der Auflösung der Blow Boys lesen mussten“, sagt Harald Kottig über das Ende des jüngsten Shanty-Chores Rostocks. Seine größte Sorge ist, dass das seemännische Liedgut mit der nächsten Generation vollständig ausstirbt. Dementsprechend freuen sich die Chormitglieder über jeden, der sich im Chor ausprobieren möchte. Nach drei bis vier Schnupperproben gebe es auch eine separate Stimmbildung mit Chorleiter Trautmann.

Pflege von Geschichte und Identifikation

Nach meinem Besuch bei der sympathischen Truppe kann ich als Vertreter einer jüngeren Generation nur sagen: Es lohnt sich, macht Spaß und ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass diese hanseatische Tradition eine Zukunft haben sollte. Denn sie bietet den Mitgliedern nicht nur Spaß, sondern eine Gemeinschaft, in der die Geschichte und Tradition unserer Region gepflegt wird.

