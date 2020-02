„Zu Verkaufen. 50 Euro“: Das steckt hinter dem ominösen Fahrradverkauf in der Rostocker KTV

Rostock

Sechs Fahrräder stehen am Straßenrand in der Doberaner Straße. Mit einem großen Schloss wurden sie aneinander geschlossen, auf den Gepäckträgern steht auf einem großen Pappschild „Zu Verkaufen. 50 Euro“ und eine Handynummer. „Ob das seriös ist?“, fragt eine Rostockerin, die ein Damenrad genauer betrachtet. Seit mehreren Wochen fallen diese Fahrräder in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle „Volkstheater“ auf.

Ein Anruf bei der Nummer bringt keine Erkenntnis. Bei der Frage nach einem Kaufvertrag und der Herkunft der Räder legt die Frau am anderen Ende der Leitung auf. Dass man aber auf genau so einen Beleg bestehen sollte, betont Matthias Rascher vom Landeskriminalamt. Wer wissentlich ein gestohlenes Rad kauft, mache sich sogar selbst strafbar.

Polizei gibt Entwarnung

In diesem Fall gibt die Rostocker Polizei aber Entwarnung. „Die Verkäufer sind tatsächlich die Eigentümer der Fahrräder – das konnten sie nachweisen. Die Kollegen sind dem nachgegangen“, sagt Polizeihauptkommissarin Ellen Klaubert. „Ein russisches Ehepaar hat sie zusammengeschraubt und bietet sie nun zum Verkauf an.“ Nun müsse lediglich mit dem Ordnungsamt geprüft werden, ob die Räder dort stehen dürfen.

Mehr lesen: Wo in MV die meisten Fahrräder geklaut werden

Vorsicht bei Fahrradkauf

Grundsätzlich rät das Landeskriminalamt zur Vorsicht beim Fahrradkauf bei nicht autorisierten Händlern. „Wenn der Verkäufer unseriös erscheint, ist in jedem Fall weiter nachzuforschen, woher die Ware stammt. Können Bedenken nicht ausgeräumt werden, sollte auf das Geschäft verzichtet werden“, sagt Sprecher Matthias Rascher. „Wichtig ist, einen schriftlichen Kaufvertrag abzuschließen, in dem beide Vertragspartner aufgeführt sind und das Fahrrad beschrieben wird. Dazu sollte auch der Verkäufer um seinen Ausweis gebeten werden, um die Daten zu überprüfen.“

KTV ist Diebstahl-Hochburg

2018 wurden in Rostock nach Angaben der Polizei 1155 Fahrraddiebstähle und versuchte Diebstähle zur Anzeige gebracht. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben. So waren es 2017 noch 1132 Räder, 2016 wurden 1170 Fälle registriert. „Dies ist aber nur das Hellfeld, also die Anzeigen, die uns bekannt sind“, betont Klaubert. Als Hochburgen für Fahrraddiebstähle nennt die Polizeihauptkommissarin die Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Stadtmitte.

Räder bei der Gebrauchtradbörse

Wer Interesse an einem gebrauchten Fahrrad hat, wird unter anderem beim Bike Market in Schutow fündig. Jeden ersten Sonnabend im Monat werden dort in einer Gebrauchtradbörse Fahrräder angeboten. Verkäufer können für diesen Zeitraum ihr Zweirad abgeben und es, sollte es keinen Käufer finden, wieder abholen. „Grundsätzlich werden auf der Gebrauchtradbörse Fahrräder zwischen Privatleuten verkauft. Wir kaufen sie nicht ab und verkaufen sie nicht weiter, sondern stellen lediglich die Fläche zur Verfügung“, betont André Albrecht, kaufmännischer Leiter. „Im Falle eines Verkaufes kommt ein Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer zustande.“ Der Markt werde sehr gut angenommen. „Im Sommer sind das auch mal bis zu 30 Räder“, so Albrecht. Im Falle eines Verkaufes zahlt der Verkäufer eine Gebühr an den Bike Market.

Bundespolizei prüft Räder vor der Versteigerung

Auch die Deutsche Bahn bietet regelmäßig Versteigerungen von Fahrrädern an, die auf Bahnhöfen oder in Zügen gefunden wurden. „Eine Versteigerung gibt es jährlich auf der Bühne beim Klimaaktionstag in der Langen Straße. Dort werden 10 Fahrräder versteigert. Eine weitere Versteigerung wird es im Herbst im Rostocker Hauptbahnhof geben. Hier sind es erfahrungsgemäß etwa 15 Räder“, sagt eine Sprecherin. Sie betont: „Alle Fahrräder werden vor einer Versteigerung durch die Bundespolizei auf Diebstahlfälle überprüft. Vereinzelt gibt es dabei ,Treffer‘ und die Räder gehen sofort an den Eigentümer zurück.

Fünf Tipps zur Diebstahlsicherung Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) gibt Tipps zur Diebstahlsicherung. Anschließen statt abschließen: So sollten Räder samt Rahmen an einem fest verankerten Gegenstand angeschlossen werden. Das Objekt sollte hoch genug sein, damit man das Fahrrad nicht einfach mitsamt Schloss darüber heben kann. Voraussetzung ist natürlich ein sicheres Schloss. Öffentlichkeit: An einsamen Plätzen oder schlecht einsehbaren Straßen fühlen sich Diebe sicher. Daher wird empfohlen, Räder an belebten Plätzen abzustellen. Auffälligkeit: Individuelle Merkmale machen das Fahrrad unverwechselbar und sind daher schwerer zu verkaufen. Schloss: Auch die Wahl des richtigen Schlosses kann helfen. So empfiehlt der ADFC Bügelschlösser, Faltschlösser sowie Panzerkabel und Ketten. Rahmenschlösser, die das Hinterrad blockieren, würden sich lediglich als „Wegfahrsperre“ eignen, nicht aber zur langfristigen Sicherung. Auch Spiralkabelschlösser seien schnell durchtrennt. Fahrradpass: Das Landeskriminalamt rät außerdem dazu, das Fahrrad codieren zu lassen sowie alle wichtigen Merkmale sowie Rahmennummer und Fabrikat in einem Fahrradpass zu notieren. Dieser ist unter www.polizei-beratung.de erhältlich. Weitere Infos gibt der ADFC unter www.adfc.de

Mehr zum Thema:

Von OZ