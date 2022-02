Zu gefährlich für Radfahrer: Kommt Tempo 30 für die Rostocker Dethardingstraße?

Rostock

Eine der wichtigsten Ost-West-Achsen in der Rostocker Innenstadt könnte in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden: Die aktuelle Situation für Radler in der Detharding- und der Karl-Marx-Straße im Hansaviertel sei zu gefährlich für Radler, meint jedenfalls der Ortsbeiratsvorsitzende Tom Rückborn (Grüne).

Diese müsse entschärft werden. Dazu könnte in einem ersten Schritt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, die bislang nur nachts gilt, ganztags eingeführt werden.

Beinahe-Unfall

Jüngster Anlass für diese Überlegung war die Wortmeldung einer Anwohnerin in der virtuellen Ortsbeiratssitzung in dieser Woche: Sie habe berichtet, wie sie als Radfahrerin beinahe in einen Unfall mit einem rücksichtslosen Autofahrer verwickelt worden wäre.

In der Straße, die im östlichen Abschnitt Detharding- und im westlichen Karl-Marx-Straße heißt, gibt es keinen Fahrradweg, sondern nur einen baulich nicht abgetrennten Radstreifen.

Abstand wird nicht eingehalten

Das stört auch Kirstin Blös: Sie wohnt in einer Nebenstraße und radelt nahezu täglich auf der Dethardingstraße zur Arbeit. „Ich habe es bislang nur sehr selten erlebt, dass ein Auto beim Überholen den vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Meter eingehalten hat“, klagt sie. Wegen des starken Gegenverkehrs in Stoßzeiten sei dafür meist kein Platz, also ignorierten die Autofahrer die Vorschrift und passierten die Radler viel zu knapp.

Blös findet vor allem den westlichsten Teil der Straße nahe der Kreuzung zur Parkstraße gefährlich: „Dort gibt es nicht einmal einen Radstreifen, sondern man soll sich den Bürgersteig mit den Fußgängern teilen.“ Der Radstreifen beginnt erst auf Höhe der Strempelstraße. „Da müssen Radfahrer sich dann in den fließenden Autoverkehr einfädeln.“ Ganztags Tempo 30 könnte in dieser Situation helfen, meint die passionierte Radlerin: „Ich fände das super.“

Beschimpfungen statt Entschuldigungen

Auch Thorsten H., der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wohnt in einer Nebenstraße der Dethardingstraße. Und auch er findet deren westliches Ende am gefährlichsten, vor allem in Fahrtrichtung Parkstraße. Der Radstreifen mündet dort in die Linksabbiegespur für Autos. „Ich muss immer schauen, ob ich eine Lücke finde und sicher wechseln kann.“ Manche Autofahrer würden dort auch noch rücksichtslos Gas geben, um die grüne Ampel zu erwischen.

Thorsten H. sieht noch ein weiteres Problem: „Mindestens einmal im Jahr muss ich scharf ausweichen, weil ein parkender Autofahrer ohne zu schauen die Tür öffnet.“ Dadurch gerate er mitten zwischen die fahrenden Autos. „Ich bin auch schon zurückgefahren und habe Autofahrer darauf angesprochen. Aber ich wurde nur beschimpft. Entschuldigt hat sich noch niemand.“

Fahrradspur kostet Parkplätze

Dieses sogenannte Dooring (von englisch: door = Tür) sieht auch der Ortsbeiratsvorsitzende als Risiko. Rückborn kann sich daher sogar vorstellen, dass in der Dethardingstraße eine Fahrradspur eingerichtet wird. Die dürfte von Autofahrern nicht gekreuzt werden. Das würde bedeuten, dass zumindest auf einer Straßenseite zahlreiche Parkplätze wegfallen.

Dass das wiederum für Konflikte mit den Anwohnern sorgen würde, weiß auch Rückborn. „Dann müssen wir für Alternativen sorgen, etwa, indem der Bau des geplanten Parkhauses in der Schillingallee vorgezogen wird.“ Noch sei man bei dem Thema aber am Anfang, betont er. Es soll bei einer der nächsten Ortsbeiratssitzungen noch einmal angesprochen werden.

Rund um die Trotzenburg

Bei der jüngsten Sitzung spielten Fahrräder noch bei einem anderen Tagesordnungspunkt eine Rolle: Die Mitglieder diskutierten über den Verlauf des geplanten Radschnellwegs zwischen Schlesinger- und Satower Straße. Knifflig ist im Bereich des Hansaviertels der Weg um die Trotzenburg. Zur Debatte stehen eine nördliche und eine südliche Variante.

Die südliche hätte laut Rückborn den Vorteil, dass dort bereits ein Weg vorhanden ist. Das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil: Denn auf diesem Weg sind viele Fußgänger unterwegs, die unter anderem zum gegenüber der Trotzenburg liegenden Zooeingang wollen. Auch die Straßenbahn führt dort vorbei. Hier könnte es Konflikte mit den Radlern geben, die auf dem Schnellweg – wie der Name schon sagt – relativ flott unterwegs sein werden.

Für die nördliche Variante müsste dagegen eine Schneise durch den Barnstorfer Wald geschlagen und auch noch mit großem Aufwand ein Damm aufgeschüttet werden. Der Ortsbeirat diskutierte die Frage in dieser Woche nur an, eine Entscheidung für eine der beiden Varianten soll später fallen.

Von Axel Büssem