In den Rostocker Restaurants und Läden gibt es viele Lebensmittel, die noch zu gut zum Wegschmeißen sind. Mit einer App können diese nun übers Handy zu einem reduzierten Preis an andere Kunden vermittelt werden.

Robert Plath (l.) und Karl-Matthias Siegert betreiben den Ratskeller in Rostock und bieten am Wochenende zweimal Brunch an. Sonntags können die Reste über die App „Too good to go“ erworben werden. Quelle: Ove Arscholl