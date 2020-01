Zu hell, zu grell? Anwohner rebellieren gegen neue Videowand in Rostock

Rostock

Das Unternehmen spricht von einer „Innovation“, die Anwohner von einer „Belästigung“ und der Ortsbeirat will erstmal Antworten aus dem Rathaus: Eine neue Video-Leinwand an der Nobelstraße sorgt für Aufregung in Biestow und in der Rostocker Südstadt.

Seit Jahresbeginn spielen Autohäuser auf dem riesigen LED-Bildschirm Werbung aus. Der helle Schein ist aber bis in die Schlafzimmer des angrenzenden Wohngebietes am Gutsweg und der Büdnerei zu sehen. Das Problem in diesem Fall: Der „Verursacher“ – also die Videowand – steht auf dem Gebiet der Gemeinden Papendorf, zuständig ist der Landkreis Rostock. Die „Betroffenen“ aber wohnen in Rostock.

„Es ist zu hell“

Am 21. Januar war die neue LED-Wand nun großes Thema im Ortsbeirat. Anwohner trugen dort ihre Sorgen mit der leuchtenden Werbung vor. „Ich selbst wohne in der zweiten Reihe, bin nicht so betroffen wie die Anwohner am Gutsweg“, sagte Roman Fehr. „Aber der Lichtschein reflektiert in den Wolken, spiegelt sich in den Fenstern. Auch bei uns ist das zu sehen.“

Die Anwohner in dem Wohngebiet hätten gewusst, dass eines Tages eine Hauptstraße und Straßenbahngleise nur wenige Meter von ihren Häusern entfernt vorbeilaufen würden. Von dem hellen Licht seien sie aber überrascht worden. Die Leinwand – sie war nie Thema in Rostocker Gremien. Wie auch: Das Bauwerk steht auf Land der Nachbargemeinde.

Lisa Steckel blickt aus ihrem eigentlich dunklen Schlafzimmer auf die sehr helle Video-Wand des Porsche-Autohauses am Stadtrand von Rostock. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bürger fordern Aufklärung von Stadt und Landratsamt

„Wir sammeln nun Unterschriften, um den Betrieb der Leinwand einzuschränken“, ergänzt Lisa Steckel (34). „Es geht uns nicht darum, dass die Autohäuser keine Werbung machen dürfen. Aber das beeinträchtigt unseren Schlaf und unsere Lebensqualität.“ Von Nachbarn wisse sie, dass die Tafel selbst in Kinderzimmer hineinstrahle. „Vor allem die schnelle Abfolge von Bildern ist störend.“

Vom Rostocker Rathaus und vom zuständigen Landratsamt in Güstrow fordern sie Aufklärung: Wurde eine mögliche Belästigung Rostocker Anwohner zuvor geprüft? Ist der helle Schein auch früh morgens und spät abends zulässig? Roman Fehr: „Die Autos, für die dort geworben wird, sind traumhaft. Die Werbung aber ist ein Albtraum.“

„Wir haben eine Genehmigung“

Klaus Jürgen Strupp – im Ehrenamt Präsident der Industrie- und Handelskammer, im Hauptberuf Geschäftsführer des Audi-Zentrums – verteidigt „seine“ Leinwand: „Wir haben eine ordentliche Baugenehmigung dafür.“ Die würde es ihm erlauben, rund um die Uhr Bilder und Videos auf der Leinwand abzuspielen. Weil er aber um die Sorgen der Anwohner wisse, würde die Leinwand zwischen 23 und 5 Uhr gedimmt werden.

„Die Baugenehmigung haben wir übrigens seit über einem Jahr“, sagt Strupp. Er plane noch zwei weitere Videowände in Rostock, denke über eine Zusammenarbeit mit der Hansestadt nach. Er könne sich vorstellen, auch Wetter- und Verkehrshinweise auf „seinen“ Wänden auszuspielen. „In anderen Städten sind solche Videowände kein großes Thema.“ In Rostock aber müsse man sich die Frage stellen, ob die Stadt vor- oder rückwärts gewandt sein wolle: „Mit den Videowänden denken wir als Unternehmer nach vorne.“ Zum Ortsbeirat wolle er sich nicht äußern: „Wir werden das Gespräch suchen.“

Stadt verweist nach Güstrow

Das Rostocker Rathaus gibt sich bei dem Thema zurückhaltend: Die Verwaltung wisse nicht, wie viele Videowände es in der Hansestadt gäbe. Zu den bekanntesten dürften aber die beiden LED-Tafeln in der Straße Am Strande zählen, auf denen mehrere Unternehmen schon seit Jahren für sich werben.

„Es gilt die Landesbauordnung und gegebenenfalls Festsetzungen in Bebauungsplänen. Derzeit haben wir zwei laufende Verfahren für LED-Werbeanlagen“, so Bauamtsleiterin Ines Gründel. Die Videowand an der Nobelstraße sei aber in Zuständigkeit des Landkreises.

Kreis lässt neu prüfen

Aus Güstrow heißt es: Ja, der Landkreis habe die Leinwand genehmigt. Das sagte Amtsleiter Thomy Felten der OZ. Aber: Nachdem die Beschwerden der Anwohner über das Rostocker Rathaus auch an die Kreisverwaltung herangetragen worden seien, habe das Amt eine erneute Prüfung der Video-Anlage veranlasst. „Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Wir prüfen jetzt, ob eine Belästigung durch Licht vorliegt“, so Felten.

Details nennt er nicht: „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.“ Auch zu möglichen Konsequenzen der Prüfung äußert er sich noch nicht.

