Rostock

Er war bislang die Führungskraft mit dem wohl längsten Namen des Landes: Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski, Rostocks Finanzsenator. Auf stolze 35 Zeichen (inklusive Leerzeichen) kam der Vize-OB der Hansestadt, wenn er seinen vollständigen Namen ausschreiben musste. Zu viel – für den Senator, vor allem aber für die Technik. Denn weil es immer wieder Probleme mit den vielen Buchstaben gab, hat sich der SPD-Politiker nun offiziell umbenannt.

Der Müller ist weg

„Ich habe das Müller streichen lassen“, bestätigte Chris von Wrycz-Rekowski jetzt der OSTSEE-ZEITUNG. „Der Name, den ich seit der Hochzeit mit meiner Ehefrau Kerstin getragen habe, funktionierte einfach nicht im Rechtsverkehr.“ Was das bedeutet? Schon mehrfach streikte die Computer-Technik bei dem langen Namen. „Viele System sind offenbar nicht dafür ausgelegt“, sagt der Senator.

Mehrmals musste er neue Zugangsdaten zu Computersystemen beantragen. Auch auf offizielle Dokumente, Flugtickets, Reisedokumente oder in digitale Formulare passte sein Name einfach nicht rein. Besonders ärgerlich: „Ich musste schon mehrmals Strafgebühren bei Fluglinien bezahlen.“ Denn der bequeme und kostengünstige Check-in über das Internet war mit „Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski“ unmöglich. „Also musste ich am Flughafen doch an den Schalter – und 25 Euro Gebühr bezahlen.“ Finanziell sicher kein Drama, aber nervig und zeitaufwendig.

„Ich hätte mich scheiden lassen müssen“

Also stand der Senator vor der Wahl: Den gemeinsamen Ehe-Namen „von Wrycz Rekowski“ oder den „Müller“ ablegen. „Aber um ,von Wrycz Rekowski’ wieder abzugeben, hätte ich mich von meiner Frau scheiden lassen müssen. Das wollte ich nun ganz sicher nicht“, sagt er. Mit „seiner“ Kerstin ist er seit 2017 verheiratet. Also musste nun doch der Geburtsname Müller dran glauben. „Das ist in Ordnung für mich.“

Ein Problem hat der Senator mit der offiziellen Umbenennung aber noch nicht gelöst: Auch ohne „Müller“ ist sein Name zu lang für Straßenschilder. Sollte die Stadt Chris von Wrycz-Rekowski eines Tages – möglich ist das erst nach seinem Tod – für seine Verdiente um Rostock mit einer eigenen Straße, einem Weg oder einem Platz ehren wollen, muss das weiterhin ausfallen.

Laut der „Anlage zur Straßenbenennungssatzung“ dürfen Straßenschilder in Rostock maximal 24 Buchstaben haben. Mehr ist technisch nicht möglich.

Selbst ohne Leerzeichen und Doktor-Titel kommt der SPD-Mann weiterhin auf 23 Zeichen. Für „Weg“, „Allee“ oder „Boulevard“ bleibt dann aber kein Platz mehr.

Von Andreas Meyer