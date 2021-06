Zu laut und zu dreckig: Wie Rostock das Müll-Problem am Stadthafen in den Griff kriegen will

Rostock

Flaniermeile, Liegeplatz für Boote und Jachten, Gastronomie mit Blick aufs Wasser – das ist Rostocks Stadthafen. Der beliebte Treffpunkt hat jedoch ein Problem: Viele Feiernde hinterlassen viel Müll. Der landet nicht nur in den Abfallbehältern, sondern auch auf den Wegen und in der Warnow. Beschwerden gibt es inzwischen von vielen Anwohnern. Die Stadt will nun kurzfristig mehr Container aufstellen, mehr Personal für die Reinigung einsetzen, hofft aber auch auf das Verantwortungsgefühl der jungen Leute. Wird es nicht besser, könnte ihnen im schlimmsten Fall Alkoholverbot und Sperrstunde drohen.

Es ist ein Bild wie an vielen Sommerabenden: Entlang der Stufen auf Höhe des Museumshafens machen es sich vor allem jüngere Leute gemütlich: Picknickdecke, Campingstühle, einige mit Einweggrills. Zwischen Hafenmeisterhaus und Seglerverein tummeln sich die meisten, so auch Heike Köppen und ihre Freunde. Trotz ziemlich steifer Brise bauen sie ihr Kubb-Feld auf. Kleine Snacks haben sie in Plastikdosen mitgebracht, viel Müll fällt bei ihnen nicht an. Die Rostockerin kennt das Problem allerdings: „Ich wohne selbst in der KTV, habe früher auch viel gefeiert, aber mit dem Müll ist es inzwischen richtig schlimm geworden.“ Das Kubb-Feld muss sie mit ihren Freunden zwischen Scherben und Zigarettenkippen aufbauen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ordnungssenator: Kinder sollen barfuß laufen können

Genau das möchte Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) ändern. Er kündigt nun an, mehr Abfallbehälter und auch kleinere Glascontainer aufstellen zu wollen. Geplant seien auch Hinweistafeln, die für den richtigen Umgang miteinander und auf den Flächen im Stadthafen werben sollen. Vergleichsweise milde Maßnahmen. „Unser Ziel ist es nicht, die Leute zu vertreiben. SUPs, Segler, glitzerndes Wasser, Spaß an Land“, das sei der Stadthafen und das ist genau richtig, so der Senator. „Es kippt in den späten Abendstunden. Es wird rauer, lauter, am nächsten Morgen sind nur die Hinterlassenschaften übrig. Dann sind viele Jogger unterwegs und wir wollen, dass Kinder dort auch barfuß laufen können.“ Mehr Polizeistreifen hält Rostocks Ordnungssenator allerdings nicht für sinnvoll: „Es ist keine Antwort, mit der Polizei durch den Stadthafen zu marschieren.“

„Es ist keine Antwort, mit der Polizei durch den Stadthafen zu marschieren.“ Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), Senator für Ordnung zum Müll- und Lärm-Problem im Stadthafen. Quelle: Ove Arscholl

Dass das Müll- und Lärm-Problem am Stadthafen so extrem geworden ist, schreibt der Senator auch den niedrigen Inzidenzzahlen und dem Ende des Lockdowns zu: „2020 hatten wir im Hafen eine kleine Atempause, was das Thema anging. Da war nicht so viel los. Nun ist es so: Die Clubs sind noch geschlossen, also bleiben die Leute am Hafen.“ Lange habe nichts stattfinden können. „Sie brauchen ein Ventil, wollen Dampf ablassen. Das ist nachvollziehbar. Wir müssen uns überlegen, was wir als Kommune tun können.“

Feste Grillplätze geplant

Die Hansestadt will nun noch einmal Geld in die Hand nehmen, um intensiver zu reinigen. „Wir sind auch mit der Brauerei zu festen Grillstationen im Gespräch.“ Die könnten schon einmal helfen, Einweggrills zu ersetzen. Auch Müllbeutel sollen für die Besucher des Stadthafens zur Verfügung gestellt werden.

Die hat die Rostockerin Anna Vlaske schon immer mit dabei, wenn sie sich mit ihren Freunden am Hafen trifft. Sie sagt: „Das Hauptproblem ist der Alkohol. Wer zu viel getrunken hat, achtet irgendwann nicht mehr darauf, seinen Müll zu beseitigen.“ Von einem Alkoholverbot halte sie aber nichts. Das würde nichts bringen. Dass am Morgen danach der Müll über den ganzen Hafen verstreut liegt, sei eine fatale Mischung aus zu vollen Abfallbehältern, Wind und Möwen, die die Verpackungen und Essensreste wieder aus den Behältern picken. Zu ihrer Runde gehört auch Stephan Schneck. Er begrüßt zumindest die neuen Gittercontainer der Initiative „Mein Hafen, dein Hafen“, die auf dieser Höhe des Stadthafens aufgestellt wurden.

Die Rostocker Stadtreinigung ist morgens um 7.30 Uhr am Stadthafen unterwegs, um den Müll vom Vorabend zu beseitigen. Quelle: Michaela Krohn

Noch keine strengeren Maßnahmen

Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski sagt: „Wir wollen es erst einmal so probieren, bevor wir strengere Maßnahmen erwägen.“ Die große Keule soll noch nicht herausgeholt werden. Auch mit den Teams der Rostock Griffins und der Seawolves wolle man versuchen, die Leute am Stadthafen anzusprechen.

Stephan Schneck aus Lütten Klein stört der Müll im Stadthafen - und auch anderswo in der Stadt. Die neuen Müllkäfige begrüßt der Rostocker. Quelle: Ove Arscholl

Was ist, wenn die Maßnahmen nicht helfen? Der Senator hat noch einen erzieherischen Vorschlag parat: „Ich habe noch eine Idee, die ich durchaus ernst meine: Wir könnten den Müll einfach mal zwei, drei Tage liegen lassen und schauen, ob die Leute in ihrem eigenen Müll weiterfeiern möchten. Zum Spaß gehört eben auch Verantwortung.“

Die neuen Abfallbehälter sollen Ende Juni, Anfang Juli installiert werden. Dann, so hofft die Stadt, entspanne sich zumindest das Müll-Problem etwas.

Von Michaela Krohn