Eine Autofahrerin hatte am Sonnabendvormittag wohl einen großen Schutzengel. Die 35-jährige Berlinerin war mit ihrem Kleinwagen auf der Landstraße von Doberan in Richtung Parkentin unterwegs. Gegen 10 Uhr verlor sie in der Ortschaft Bartenshagen ( Landkreis Rostock) aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei nassen Straßenverhältnissen in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich auf einem angrenzenden Grünstreifen.

Das völlig zerstörte Fahrzeug kam auf dem Dach liegend vor den Toren eines Einfamilienhauses zum Stehen. Wie durch ein Wunder gelang es der Frau sich, völlig unverletzt, aus dem Wrack zu befreien.

Kurz darauf kamen Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig, da die Frau bei dem Überschlag keinerlei Verletzungen erlitt. Sie kam mit dem Schrecken davon.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden – es musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

