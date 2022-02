Zu viele Ausfälle? Rostocks neue E-Fähre wird zum Problemschiff

Rostock

Mehr Zuverlässigkeit, mehr Komfort für die Fahrgäste, weniger Abgase: Das alles hatte sich Rostock von seinem neuen „Flaggschiff“ auf der Warnow versprochen – und dafür tief in die Stadtkasse gegriffen. Doch nicht mal ein halbes Jahr nach Indienststellung der neuen E-Fähre im Stadthafen wächst bei den Verantwortlichen der Frust über die Vier-Millionen-Euro-Investition.

Denn der „Warnowstromer“, der zwischen Gehlsdorf und dem Kabutzenhof pendelt, macht nach OZ-Informationen immer wieder Probleme. Die Ausfälle häufen sich. Gerade erst war das Schiff auf der Werft – für Nachbesserungsarbeiten. Auf Nachfrage räumt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa ein: „Wir können mit der Ausfallquote, insbesondere im Januar, nicht zufrieden sein.“ Betroffen davon sind vor allem Pendler aus dem Nordosten Rostocks.

Mehr Ausfälle als die alte Fähre?

Erst Ende Oktober hat der „Warnowstromer“ Fahrt in Rostock aufgenommen. Er ersetzt die alte „Gehlsdorf“, die 23 Jahre lange auf der nur knapp 500 Meter langen Fährlinie über den Fluss im Dienst war und mittlerweile verkauft wurde. Eigentlich sollte mit dem komplett elektrisch betriebenen Neubau alles besser werden. Doch bisher scheint das Gegenteil der Fall zu sein. „Das neue Schiff fällt häufiger aus als die alte Fähre“, sagt jemand, der sich mit dem Thema auskennen müsste: Martin Stein, einer der Schiffsführer des „Warnowstromers“.

Stein listet gleich etliche „Kinderkrankheiten“ auf, die das neue Schiff „made in Stralsund“ haben soll: Mit den Batterien habe es Ärger gegeben, mit dem Landstrom-Anschluss ebenfalls. Die größten Probleme aber gebe es mit den Magneten, mit denen das Schiff ohne Leinen an den Anlegern festmachen soll. „Die sind zu schwach. Schon bei ein wenig mehr Wellengang funktioniert das nicht“, so Stein. Dann müssten die Kapitäne händisch das Schiff in Position halten. „Das ist wirklich anspruchsvoll.“

Auch Steins Chefin Anke Krocker, Geschäftsführerin der Reederei Antaris (sie betreibt das Schiff im Auftrag der Stadt und der Rostocker Straßenbahn AG) bestätigt: „Technisch ist der Neubau noch nicht 100-prozentig.“

Werft muss nachbessern

Die Magneten sollen einer der Gründe gewesen sein, weshalb das Schiff Ende Januar für Nachbesserungen zurück in die Bauwerft Ostseestaal musste. „Bei der Vielzahl an unterschiedlichsten verbauten technischen Komponenten bleibt es nicht aus, dass es in der aktuellen Anlaufphase des Schiffs auch zu Fehlermeldungen kommt, die es zu beheben gilt“, so Stadtsprecherin Kanaa. „Solche Anlaufschwierigkeiten sind bei neuer Technik nicht ungewöhnlich.“

Aber ja: Die Stadt habe gegenüber Ostseestaal Gewährleistungsansprüche geltend gemacht. „Deswegen wurde Ende Januar ein Werftaufenthalt eingeschoben, damit die Werft Mängel im Rahmen der Gewährleistung beseitigen sowie weitere Arbeiten zur Verbesserung der Fähre ausführen konnte.“ Kanaa weiter: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Erhöhung der Zuverlässigkeit, sind jedoch hier auf die Werft angewiesen.“

Ostseestaal-Sprecher Philipp Preuss sagt: „Es gab kleinere Nachbesserungen bei den Magneten und auch bei Kühlwasser-Schläuchen.“ Das Schiff sei alles in allem aber genau so abgeliefert worden, wie es von der Hansestadt bestellt wurde: „Wir sind mit dem Neubau sehr zufrieden.“ Nach OZ-Informationen ist der „Warnowstromer“ dafür ausgelegt, bis einschließlich Windstärke 6 fahren zu können.

CDU fordert „Ersatzverkehr“

Kritik kommt von der CDU: „Nach dem Holperstart der Fähre im vergangenen Jahr ist die Ausfallserie nicht abgerissen. Man darf vermuten, dass die aktuellen Pannen nicht die letzten sein werden. Für betroffene Berufspendler das reinste Chaos“, sagte der Vorsitzende des CDU Nordost, Karl Raeuber.

„Mit der Fähre braucht man bloß acht Minuten von Gehlsdorf in die Innenstadt. Aber darauf kann man sich kaum noch verlassen. Eine Zumutung für viele Gehlsdorfer, die nur deswegen eine Monatskarte kaufen, weil es mit der Fähre schneller geht als mit dem Auto.“ Raeuber fordert von der RSAG, dass sie bei Ausfällen einen Bus-Ersatzverkehr vom Fähranleger in die Stadt anbieten müsse.

Ärger mit dem Personal?

Im Hintergrund schwelt nach OZ-Informationen übrigens noch ein Streit rund um die neue Fähre: Denn obwohl die Fähre für die Rostocker Straßenbahn AG im Einsatz ist, verdienen die Männer am Steuer des „Warnowstromers“ deutlich weniger als ihre Kollegen in den Bussen und Straßenbahnen der RSAG. Hintergrund: Das Schiff gehört zwar der Stadt und verkehrt für die RSAG, betrieben wird es aber bis mindestens 2025 von der privaten Antaris-Reederei. Und die fällt jedoch nicht unter die Tarifverträge für den Nahverkehr in MV.

In das Thema scheint nun aber Bewegung zu kommen: Reederei-Chefin Krocker sagt, sie habe den Besatzungen neue Arbeitsverträge angeboten – mit mindestens 300 Euro Gehaltsplus. Nach OZ-Informationen verdienen Straßenbahn-Fahrer im Schnitt aber weiterhin rund 500 Euro brutto mehr im Monat.

