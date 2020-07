Zu viele Besucher beim Landeszootag: Rostocker Zoo schließt für zwei Stunden

Rostock

Aufgrund des hohen Besucheransturms beim Landeszootag schließt der Rostocker Zoo seinen Park für zwei Stunden. Bei der landesweiten Aktion am Mittwoch haben Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt in allen Tierpark des Landes, das hat zur Überlastung der Anlage im Barnstorfer Wald geführt.

Um die Besuchermassen besser zu händeln, schließt der Rostocker Zoo deshalb nun von 12 bis 14 Uhr. Zudem hat die Einrichtung einen dringenden Appell an alle Besucher am Nachmittag: bitte unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen! Die Gutscheine für den kostenlosen Kindereintritt können trotzdem abgeholt werden. Diese sind bis zum 31. Dezember 2020 gültig.

Linke kritisierte schon vorher die Aktion

Schon im Vorfeld gab es Kritik am freien Eintritt für Kinder. Die Fraktionsvorsitzende der Oppositionsfraktion, Simone Oldenburg, hielt die Idee nicht für zu Ende gedacht – unter anderem weil ein Besucheransturm zu erwarten war.

„Wenn circa 400 000 Kinder mit ihren Eltern an diesem einen Tag in den Zoo gehen, haben wir über eine Million zusätzliche Besucherinnen und Besucher, und weiterhin gelten die Corona-Abstandsregeln“, gab Oldenburg zu bedenken. „Dann kann so nicht funktionieren.“

