Zu viele Pakete: Rostocker Briefkästen bleiben leer

Das Weihnachtsgeschäft läuft, der Versandhandel brummt, doch die Briefkästen in Rostock und Plate (bei Schwerin) bleiben länger leer. Wie ein Sprecher gegenüber dem NDR mitteilt habe die Deutsche Post derzeit Probleme die große Menge an Paketen zu verarbeiten. Darüber hinaus gäbe es Verzögerungen durch zahlreiche Neuanstellungen von Zustellern, die sich noch nicht ausreichend auskennen würden.

In Rostock läge es vor allem an der großen Anzahl an Zustellungen, die für die Deutsche Post schwer zu händeln seien. In Plate hingegen sei es ein hoher Krankenstand der Mitarbeiter, der zu erheblichen Verzögerungen führt. Dennoch werden weiterhin Briefe und Pakete zugestellt.

Empfehlungen für den Weihnachtsversand

Bis wann die Verzögerungen anhalten, verrät das Unternehmen nicht, jedoch wird für eine rechtzeitige Zustellung zum Weihnachtsfest empfohlen Briefe bis zum 21. Dezember und Pakete bis zum 20. Dezember um 18 Uhr einzuliefern. Die meisten Postfilialen haben am 24. und 31. Dezember bis 12 Uhr geöffnet.

