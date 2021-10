Rostock

Claus Ruhe Madsen sei der „beste Außenminister, den Rostock je hatte“, sagt IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp über den Rathaus-Chef der Hansestadt. Doch was nach einem Lob für den Oberbürgermeister klingen mag, ist in wirklich eine charmant verpackte Kritik. Denn seit Wochen rumort es in Rostock. Madsen sei zu oft auf Reisen, kümmere sich zu selten um das Alltagsgeschäft und die dringenden Probleme.

Strupp – Unternehmer so wie Madsen und dessen Nachfolger an der Spitze der Industrie- und Handelskammer – spricht die Kritik nun als Erster offen aus. Bei Jahresessen der Kaufmannschaft. Doch allein steht der IHK-Präses damit nicht.

Zwei Jahre, 14 Reisen

Seit Herbst 2019 führt Madsen die Stadtverwaltung. Seitdem war er 14 Mal auf Dienstreise – also für die Hansestadt über Nacht verreist. Seine Ausflüge in Fernseh-Talkshow, in denen er zu Hochzeiten der Pandemie gefragter Gesprächspartner war, zählen da noch nicht mit rein.

Auffällig: Fast die Hälfte der Reisen führte Madsen in seine alte Heimat, nach Dänemark: Zwei Mal Aarhus, zwei Mal Kopenhagen, Gedser und weitere Ziele finden sich auf der Reiseliste des OB, die das Rathaus auf OZ-Anfrage übermittelte.

Auch nach Erfurt, Malmö, Leipzig, Dresden, Münster, Potsdam und zuletzt nach München reiste Madsen auf Stadtkosten. Die entferntesten Ziele: In Helsinki (Finnland) und in Tel Aviv (Israel) nahm der Rathaus-Chef an Start-up-Messen teil. Fast 40 Tage soll Madsen insgesamt weg gewesen sein.

Manche Rechnungen waren zu hoch

Bisher haben die Trips die Stadtkasse – und somit den Steuerzahler – 7278,71 Euro gekostet. Die Fahrten nach München und Münster sind nach OZ-Informationen noch nicht abgerechnet, kommen also noch hinzu. Und vertrauliche Quellen im Rathaus berichten, dass Madsen längst nicht jeden Trip bezahlt bekam: Bei „zwei, drei Reisen“ sollen insbesondere die Hotelrechnungen höher als erlaubt ausgefallen sein – unter anderem bei mindestens einer Reise nach Dänemark.

Denn für Beamte gilt das Bundesreisekostengesetz. Es schreibt vor, wie viel Zuschlag Beamte bei Reisen erhalten – und wie teuer auch im Ausland die Übernachtungen sein dürfen. Für Dänemark gilt beispielsweise aktuell eine Höchstgrenze von 143 Euro je Nacht für ein Hotel- oder Pensionszimmer. Ausnahmen sind möglich, müssen aber begründet werden. Die Sachbearbeiter im Personalamt des Rathauses ließen Madsens Begründungen aber in den „zwei, drei Fällen“ offenbar nicht durchgehen.

Madsen will von anderen lernen

Neben der Begleitung des Bundespräsidenten zum 100. Jubiläum der friedlichen deutsch-dänischen Grenzziehung oder 135. Jahrestag der Fährlinie Rostock–Gedser ging es bei den meisten Trips um einen „Erfahrungsaustausch“. In Sachsen traf sich Madsen zum Beispiel mit seinen Amtskollegen aus Dresden und Leipzig sowie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). In Erfurt besuchte er ebenfalls den OB und die diesjährige Bundesgartenschau, in Aarhus und Malmö sucht er Ideen für sein Projekt „Smile City“.

Im Juni reiste Rostocks OB Madsen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) und dessen Frau Elke Büdenbender zum Staatsbesuch nach Dänemark. Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Madsen selbst sagt zu den Reisen: „Dienstreisen gehören grundsätzlich zu den repräsentativen Aufgaben eines Bürgermeisters, um sich mit anderen Städten und Kommunen zu vernetzen. Als Oberbürgermeister bin ich nicht nur Repräsentant innerhalb der Hansestadt, sondern werbe auch nach außen für ein positives und innovatives Bild unsere Stadt. Damit öffneten sich für uns bereits viele Türen, beispielsweise im Bereich der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technologieförderung.“

Er wolle im In- und Ausland neue Lösungsansätze für die Probleme der Rostocker lernen. Und: „Als Rostocker Däne nutze ich meine Möglichkeiten als Multiplikator, um eine Brücke zu unseren Nachbarn in Skandinavien zu schlagen und gemeinsame Zukunftsprojekte zu entwickeln.“

Kritik aus der Wirtschaft

Doch gerade die Wirtschaft würde Madsen lieber in Rostock, am heimischen Schreibtisch sehen. In seiner Rede vor der Kaufmannschaft kritisiert IHK-Präsident Strupp gleich mehrere Baustellen, die der OB endlich lösen müssen: Rostocks Verkehrsprobleme etwa – oder auch, dass nach wie vor Bauland für Wohnungsbau fehlt. Erste Investoren würden der Stadt bereits den Rücken kehren, ihr Geld woanders einbringen.

Rostock brauche ein Konzept für die Innenstadt, Investitionen in das Verkehrsnetz für alle Formen der Mobilität, Lösungen für die Parkplatznot, Entscheidungen zum Bau einer Markthalle und des neuen Volkstheaters. Strupp zitierte Madsen aus seiner Zeit an der Spitze der IHK: „Wer Möbel ausliefern will, kommt mit einem Lastenrad allein nicht über die Runden.“

„Augenmerk auf Rostock richten“

Auch aus der Politik kommt Kritik: „Der Oberbürgermeister ist ein Gewinn für das Image der Stadt, aber man darf dabei das Alltagsgeschäft nicht vergessen. Hier ist durch Corona einiges liegen geblieben. Wir erwarten und gehen auch davon aus, dass Madsen jetzt wieder das Hauptaugenmerk auf die konkreten Probleme der Stadt liegt“, sagt SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. Linken-Chefin Eva-Maria Kröger verweist darauf, dass ihre Fraktion schon häufiger Probleme angesprochen habe, die unter Madsen liegen geblieben seien – zum Beispiel der Bau einer neuen Eis- und Schwimmhalle.

Die Grünen formulieren es nett für Madsen, lassen aber ebenfalls Kritik durchblicken: „Der OB hat einen anderen unkonventionelleren Stil als seine Vorgänger. Er macht einen richtig guten Job, um Rostock nach außen voran zu bringen. Intern kann die Teamarbeit mit der Verwaltung im Sinne der großen Herausforderungen der Stadt noch besser werden. Da darf gerade bei den Zukunftsthemen Mobilität, Klimaschutz und Soziales nichts liegen bleiben“, so Fraktionschef Uwe Flachsmeyer.

Einzig die CDU, die Madsen einst im Wahlkampf unterstützt hatte, scheint rundum zufrieden. Parteichef Daniel Peters: „Claus Ruhe Madsen ist ein beliebter Oberbürgermeister, er hat Rostock in ganz Deutschland bekannter und beliebter gemacht. Und er hat viele gute Akzente gesetzt, etwa im Bereich der Digitalisierung.“

