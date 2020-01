Zu wenig Schüler: Keine weiterführende Schule im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf

Rostock

Eine vom Elternrat der John-Brinckman-Grundschule geforderte weiterführende Schule im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf wird es vorerst nicht geben. Das teilte Martin Meyer, Leiter des Amtes für Schule und Sport, den Anwohnern und Stadtteilvertretern am Dienstag bei der Sitzung des Ortsbeirates mit. „Jeder kann den Wunsch nach einer weiterführenden Schule für die Kinder in unmittelbarer Nähe nachvollziehen“, sagte Meyer. „Wir müssen jedoch Zahlen liefern und da können wir dem Ministerium derzeit keinen Gründungsbedarf nachweisen.“

Im Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern sei die Mindestanzahl an Schülern festgelegt. So seien für eine Regionale Schule für die Klassenstufen 5 bis 10 mindestens 36 Schüler pro Jahrgangsstufe notwendig. „Von den etwa 75 Schülern, die die Grundschule in Brinckmansdorf jährlich verlassen, wählen bis zu zehn Prozent die Regionale Schule als weiterführende Schule – das wären 7,5 Schüler“, rechnet Meyer den Interessierten vor. „Wir bräuchten also mehr Schulen dieser Größenordnung, um eine Regionale Schule bedienen zu können.“ Ähnlich sei das bei den anderen beiden möglichen Schulformen. „Für ein Gymnasium brauchen wir mindestens 61 Schüler, für eine Gesamtschule 57.“ Auch dafür würden von der Grundschule nicht genügend Schüler zusammenkommen.

Schulweg laut Eltern unzumutbar

Die Eltern, die online eine Petition zur Errichtung einer weiterführenden Schule gestartet haben, können diese Begründung nicht nachvollziehen. „Aus dem Gesetz geht hervor, dass eine weiterführende Schule bei unzumutbaren Schulwegzeiten der Kinder möglich ist“, sagte etwa eine Mutter. „Die Kinder müssen hier um sieben spätestens losfahren, damit sie nicht in den Stau auf der Tessiner Straße kommen und müssen mehrfach umsteigen. Sie haben keine andere Chance. Eine gerechte Teilhabe an Bildung ist das nach meiner Sicht nicht mehr.“ Laut Amtsleiter Martin Meyer gehe man bei Schülern ab Klasse 5 davon aus, dass jeweils 60 Minuten Schulweg zumutbar seien. Das sei in der Hansestadt Rostock gewährleistet.

Auch der Vorschlag der Eltern, die Grundschule um Jahrgangsstufe 5 und 6 zu erweitern, um den Schülern erst ab Jahrgangsstufe sieben den Schulweg in die Innenstadt zuzumuten, sei keine Option. „Eine solche ‚Grundschule mit Orientierungsstufe‘ ist nur in Ausnahmefällen möglich“, sagt der Amtsleiter.

Prognosen unterschritten

Laut den Prognosen der Schulentwicklungsplanung soll die Einwohnerzahl im Stadtteil von 2015 bis 2025 um 12,5 Prozent auf 9200 steigen. Die Eltern weisen auf den Neubau von Kitas in der Gegend hin, auch die Grundschule sei an der Kapazitätsgrenze. „Ich erlebe eine gewisse Wandlung der Bewohner im Stadtteil“, sagte Ortsbeiratsmitglied Olaf Groth ( Die Linke). „Viele junge Familien ziehen hierher. Man muss auch diesen Bedarf in die Überlegung bei der Diskussion über eine weiterführende Schule miteinbeziehen.“

Auch da macht Meyer den Anwesenden wenig Hoffnung. Zu Schuljahresbeginn würde man jeweils die Prognosen mit der tatsächlichen Anzahl neuer Schüler vergleichen – bisher sei diese Schätzung immer unterschritten worden.

Entwicklung abwarten

Mehrere Jahrzehnte gab es eine weiterführende Schule in Brinckmansdorf. Den Realschulteil machte die Stadt 2004 dicht, weil die nötige Kinderzahl nicht mehr erreicht wurde. „Wir leben hier in einer schönen Wohngegend. Der Nachteil ist, dass es hier an einer gewissen Infrastruktur, etwa durch weiterführende Schulen, fehlt. Der hohe Anteil an Kindergärten spricht für eine gute Entwicklung, bringt aber nicht die Zahl, die wir brauchen“, betonte der Ortsbeiratsvorsitzende Karl Scheube ( SPD). „Vor 15 Jahren haben wir über das Thema diskutiert, heute reden wir darüber und – wer weiß – vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren wieder hier. Mal abwarten, wie die Entwicklung ist.“

Von Katharina Ahlers