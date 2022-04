Rostock

Vorsichtig hält sich die kleine Miri an der blauen Poolnudel fest und planscht angestrengt mit den Beinen. Die Sechsjährige nimmt am Schwimmunterricht des Vereins Wassersport Warnow Rostock (WSW) teil, möchte bald ihr Seepferdchen-Abzeichen machen. „Ich finde es wichtig, dass sie früh schwimmen lernt“, sagt Vater Andreas Miege.

Die Nachfrage nach Schwimmkursen im Land und auch in Rostock ist groß. „Zum einen liegt das an den ganzen ausgefallenen Schwimmkursen, die auch noch nachgeholt werden müssen. Aber auch schon vorher war es so, dass es einfach zu wenig Wasserfläche gibt, um den Bedarf an Kursen abdecken zu können“, sagt Uwe Richter, Vorsitzender des WSW.

Weitere Schwimmhallen erforderlich

Seiner Einschätzung nach brauche Rostock fünf weitere Schwimmhallen, um den Bedarf komplett zu decken. „In den zwei Stunden, die wir pro Wochen haben, können wir deutlich weniger als 100 Kinder im Jahr ausbilden im Hallenbad.“ Die Warteliste sei lang. „Bei uns sind es allein 500 Kinder, die einen Kurs belegen möchten – viele melden sich aber auch bei mehreren Vereinen an.“ Kurse werden Dienstag (18 bis 19 Uhr) und Donnerstag (15 bis 16 Uhr) angeboten. Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag kostet ein Seepferdchenkurs 30 Euro.

Beim Schwimmclub Empor Rostock sind Anmeldungen für Schwimmlernkurse im kommenden Schuljahr ab Mai möglich. Erfahrungsgemäß seien die Kurse dann auch immer sofort ausgebucht, eine Warteliste gebe es nicht. Wie viele Kinder ausgebildet werden können, hänge von den Bahnkapazitäten ab.

Freie Plätze für Herbst

Der Wasserspringerclub Rostock (WSC) bietet neben Kita-Schwimmkursen auch Crashkurse und private Seepferdchenkurse an. Bewerbungen per Mail seien jederzeit möglich. „Bis zu den Sommerferien stehen die Chancen auf einen Platz nicht so gut“, sagt Schwimmtrainerin Diana Bautz. Zwischenzeitlich habe – bedingt durch die Pandemie – die Wartezeit bei 1,5 Jahren gelegen. Die Liste konnte mittlerweile ganz gut abgearbeitet werden. Die Wartezeit liege derzeit etwa bei einem halben bis Dreivierteljahr. Ein neuer Seepferdchenkurs für Kinder ab fünf Jahren startet am 25. Oktober. Kurszeiten sind dienstags (9 bis 10 Uhr) und freitags (8.45 bis 9.45 Uhr). Der Kurs beinhaltet 20 Stunden, die Kosten belaufen sich im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft auf 120 Euro. „Noch haben wir freie Plätze“, so Bautz.

Beim Anfängerschwimmen im HCC Rostock üben die Kinder das Tauchen, Springen, Gleiten, Atmen und erfahren die Auftriebskräfte des Wassers. Je nach Fähigkeit des Kindes schließt der Kurs mit dem Seepferdchenabzeichen ab. Ein neuer Seepferdchenkurs beginnt im Sommer. An zwölf aufeinanderfolgenden Wochen werden Kinder ab fünf Jahren jeweils 45 Minuten unterrichtet. Der Kurs kostet 200 Euro, ein neuer Kurs für den Sommer ist derzeit in Planung.

Kurse auch in der Schwimmhalle Gehldorf

Schwimmen kann man auch in der Schwimmhalle Gehlsdorf lernen. Vor der Pandemie haben dort jährlich 250 bis 300 Kinder das Seepferdchen abgelegt. Seit Beginn der Pandemie konnten 25 bis 30 Seepferdchenkurse nicht wie geplant stattfinden. Die Nachfrage nach Seepferdchenkursen sei hoch, zudem gebe es den Bedarf, die Schwimmabzeichen nachzuholen. „Die 60 Plätze für die aktuellen Kurse, die bis zu den Sommerferien laufen, waren praktisch sofort ausgebucht. Neue Kurse bieten wir wieder ab August 2022 für die nächsten 80 Kinder an“, so Dagmar Horning, Sprecherin der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro, die die Halle betreibt. Wartelisten werden nicht geführt.

Warnemünde: Kein Schulschwimmen, aber private Kurse

Diskussionen gibt es auch immer wieder über den Schwimmunterricht im „Seebad“, dem Schwimmbad des Aja-Resorts in Warnemünde. „Durch unser 25-Meter-Becken sind wir als eine von wenigen Sportstätten in Rostock in der Lage, Unterricht anzubieten“, so Hotelmanager Ludwig Deutsch. In den Jahren vor Corona haben jährlich etwa 50 Kinder das erste Schwimmabzeichen erworben. „Die Kurse erfreuen sich einer großen Nachfrage und sind weit im Voraus ausgebucht“, sagt Deutsch. Erst für 2023 gibt es wieder freie Plätze. Die Kursgebühr beträgt 145 Euro für 10 Schwimmeinheiten – inklusive zwei Zusatzstunden bei Bedarf – sowie der Seepferdchenabnahme.

Kurse in der Ostsee

Schwimmen lernen in der Ostsee vor Warnemünde ist im Juli und August auch bei Supremesurf möglich. Unter dem Motto „You swim“ werden jeweils fünftägige Kurse angeboten. Ein Anfänger- oder Fortgeschrittenenkurs kostet 99 Euro, in Kombination 179 Euro. Die Kursgruppe umfasst zwölf Kinder, welche von zwei Schwimmtrainern und zwei Schwimmassistenten unterrichtet werden. Alle Kurse finden am Supremesurf-Beachhouse in Warnemünde statt.

