Pizzaiolos sind heiß auf Produkte aus Rostock: Zwei Freunde versorgen Hobby-Köche mit allem, was man zum Selbst-Pizza-Backen in der eigenen Küche braucht. Zubehör für Gasgrill und Pizza-Ofen, Schaufeln und Zutaten können im Online-Shop bestellt werden. Fans italienischen Essens aus aller Welt beißen an – das ist das Rezept der Gründer.