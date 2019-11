Zuckerrübenernte: ertragreich, aber immer weniger lohnenswert

Rostock

Für Steven Hirschberg, Geschäftsführer der Papendorfer Agrargesellschaft, lohnte sich der Anbau von Zuckerrüben nicht mehr. Zu hoch seien die Kosten für den Transport vom Feld bis ins 136 Kilometer entfernte Anklam, wo sie verarbeitet werden. „Es war ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, aber letzten Endes war der Transport der ausschlaggebende Punkt“, erklärt der Landwirt. „Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt aufzuhören – der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt ist quasi am Boden“, so Hirschberg.

Kein Einzelfall, wie David Sefzat vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb in Klein Stove berichtet: „Ich kenne noch andere, die es gelassen haben.“ Sefzat weiter: „Es gab Jahre, da war die Rübe wirtschaftlich deutlich attraktiver.“ Das sei „grundsätzlich Trend“, sagt der Präsident des Bauernverbandes MV, Detlef Kurreck. Trotzdem lohne sich der Anbau bisher noch. „Die Preise gehen gerade so auf, wenn die Erträge stimmen.“ Deshalb sei auch die Ernte dieses Jahr „ganz ordentlich gelaufen“.

Keine großen Ausfälle bei der Rübenernte

Die Rüben sind recht lange gewachsen. Deshalb sei auch der Zuckergehalt mit durchschnittlichen 17 Prozent relativ niedrig. „Wenn sie lange wachsen, haben sie weniger Zucker“, erklärt Kurreck. Das liege daran, dass der Zucker für das Wachstum der Pflanze verbraucht wird. Dies sei diese Saison aber noch im Rahmen. Schwankungen zwischen 17 und 20 Prozent Zuckergehalt seien nicht ungewöhnlich. Das Gute an den Rüben sei, dass die aktuellen Züchtungen verschiedene Wetterbedingungen gut kompensieren können. Dieses Jahr gab es aber eine abwechslungsreiche Wetterlage ohne größere Ausfälle.

Im Betrieb von David Sefzat sah die Lage ähnlich aus. „Die Erntebedingungen waren gut und der Boden im oberen Bereich relativ feucht“, berichtet der 42-Jährige. Ein Glücksfall – denn die Trockenheit der letzten Jahre habe auch für trockene Erde in den tiefen Bodenschichten gesorgt. „In einer Tiefe von 1,50 Metern herrscht Dürre“, so Sefzat. Die Wasserversorgung „von unten“ fehle also. „Glücklicherweise haben die Niederschläge ausgereicht, damit sich die Rüben gut entwickeln.“

Der Zuckergehalt betrage bei Sefzats Rüben dieses Jahr 16,6 Prozent – 2,2 Prozent weniger als im letzten Jahr. Trotzdem kam der Betrieb auf die gleiche Menge an reinem Zucker: 159 Tonnen. Grund ist die höhere Menge an Rüben, die auf den zwölf Hektar Anbaufläche geerntet wurde. „Man wünscht sich zwar immer, dass es noch besser sein könnte. Trotz der geschilderten Defizite kann man aber sagen, dass wir zufrieden sind“, sagt Sefzat.

Keine Besserung für Rüben-Bauern Vor einigen Jahren wurde für Zuckerrüben ein Mindestpreis gezahlt. Seit Oktober 2017 ist dieser weggefallen. Landwirte und Zuckerfabriken müssen die Preise jetzt untereinander verhandeln. Hinzu kommt der Wegfall der sogenannten Rübenquote, die bisher regelte, wie viele Hektar an Rüben jeder Betrieb anbauen durfte – dadurch herrschte kein überregionaler Konkurrenzkampf. Aus dem Landkreis Rostock müssen Bauern ihre Ernte auf eigene Kosten zur Anklamer Zuckerfabrik schicken. Die näher gelegene Fabrik in Güstrow machte 2011 dicht. Durch die Transportkosten rentiert sich der Anbau für einige Landwirte nicht mehr.

Zukünftiger Anbau: ungewiss

Die Sorge, dass die Feuchtigkeit der Wintermonate das Defizit nicht ausgleicht und der Niederschlag fehlt, bleibt aber. Das größte Problem: Wenn die Erntemaschinen in den trockenen Boden greifen, bricht häufig der Rübenschwanz ab, die Spitze, in der der meiste Zucker steckt. Dann bleibt ein Teil des Ernteertrages schon einmal auf dem Feld zurück. „Wir hoffen nicht, dass wir solche Probleme kriegen, aber wir arbeiten nun einmal unter freiem Himmel – das war bei unseren Vorfahren schon so“, sagt David Sefzat. Über die langfristige Zukunft des Rübenanbaus in MV müssten sich Landwirte trotzdem Gedanken machen, denkt er. „Wir würden die Rübe gerne noch behalten, aber das mag in den nächsten fünf Jahren anders aussehen. Vielleicht müssen wir uns doch irgendwann von ihr trennen.“

Steven Hirschberg von der Papendorfer Agrargenossenschaft baut als Alternative zur Rübe nun Sommergetreide an. Der Wegfall der zuckerhaltigen Frucht fiele sowieso nicht so stark ins Gewicht, weil sie in seinem Betrieb ein Nischenprodukt sei, sagt er. „Rüben zu pflegen und zu hegen ist nicht einfach, das muss schon in den Produktionsablauf passen.“ Auf den so frei gewordenen 50 Hektar Feld in Papendorf wachsen jetzt jährlich Sommergerste und Hafer.

Von Anh Tran und Dimitri Paul