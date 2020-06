Zugverspätungen auf Strecke Rostock-Tessin: Personen auf Gleisen unterwegs

Rostock

Eine Gruppe von Personen hat am Samstag auf der Bahnstrecke Rostock - Tessin für erhebliche Zugverspätung gesorgt. Der Polizei zufolge ist gegen 19.14 Uhr auf Höhe der Kessiner Brücke eine Regionalbahn zum Stehen gekommen, da sich dort mehrere Personen im Gleis befänden und diese trotz Achtungssignals den Gleisbereich nicht verlassen wollten.

Die hinzugerufenen Beamten trafen die Personen vor Ort allerdings nicht mehr an. Bei der Durchsuchung des Nahbereiches konnten sie dann einen 39-jährigen Mann feststellen, der nach Befragung angab, sich lediglich an den Gleisen zusammen mit zwei weiblichen Personen aufgehalten zu haben, was jedoch vom Fahrzeugführer dementiert wurde.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,4 Promille. Die mittels angefordertem Polizeihubschrauber der Landespolizei durchgeführte Fahndung nach den zwei weiblichen Personen verlief ergebnislos.

Weitere OZ+ Artikel

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer kann Angaben, zu den weiblichen Personen, die sich ebenfalls im Gleis aufgehalten haben sollen, machen? Hinweise, die zu den gesuchten Personen führen, nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 entgegen.

Insgesamt kam es bei zwei Zügen zu Verspätungen von 67 Minuten und bei zwei weiteren Zügen kam es zu Teilausfällen. Der Mann muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Lesen Sie auch

Von OZ