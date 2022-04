Rostock

Vorsichtig klopft Adrian Muschkatewitz auf die Schieferplatte. Mit Hammer und Haubrücke versucht der 16-Jährige, die Tafel wie vorgegeben in Form eines Herzens zu bearbeiten. Der Schüler ist einer von 500 Jugendlichen, die sich am Donnerstag am Zukunftstag der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern beteiligten.

Das große Interesse der Schüler freute nicht nur die Organisatoren der Kammer, sondern auch die anwesenden Betriebe. Schließlich bot der Tag die Gelegenheit, dass sich künftige Auszubildende bei potenziellen Arbeitgebern vorstellen. Allein im Kammerbereich sind derzeit nämlich rund 500 Lehrstellen frei.

Lina Liebe (14) und ihre Mitschülerin beim Brötchenformen. Quelle: Sophie Scheifele

Von der Backstube in den Verkauf

Auch in der Backstube des Handwerkerbildungszentrums herrschte schon früh munteres Treiben. Bäckermeister Helfried Marter war zeitig da, um die ersten Brötchen für den Workshop vorzubacken. Auch mit den Jugendlichen teilt er das Rezept für frische Brötchen: „Mehl, Salz, etwas Butter, ein bisschen Zucker und Hefe. Und das war’s schon“, sagt er lachend.

Während ein Teil der Gruppe aus frischem Teig Brötchen formt, werden auf der anderen Seite der Arbeitsfläche fertige Brötchen mit Wurst, Käse, Tomaten und Salat belegt. Auch Lina Liebe (14) von der Hundertwasser-Gesamtschule versucht sich am Formen der Teigklopse. Sie weiß schon, dass sie später ins Handwerk will: „Ein Bürojob wäre nichts für mich. Da müsste ich ja den ganzen Tag sitzen“, sagt sie lachend. „Der Bäckerberuf wird es aber wohl nicht werden“, meint sie.

Leonie Depping lässt sich die Grundlagen in Blechbearbeitung vom Karosseriebaumeister Felix Keding zeigen. Quelle: Sophie Scheifele

Zukunftstag als Orientierungshilfe

Auf den Gängen des Handwerkerbildungszentrums herrscht reges Treiben. „Ein ganz kleines bisschen haben wir abgekantet, aber das drücken wir uns noch zurecht“, ist aus dem nächsten Workshop-Raum zu hören. Dort vermittelt Karosseriebaumeister Felix Keding Grundlagen der Blechbearbeitung. Die 16-jährige Leonie Depping fertigt unter seiner Anleitung gerade einen Handyhalter und ist sich sicher: „Ich möchte später eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin machen.“ Sie freut sich, diese Entscheidung nun auch in der Praxis erproben zu können.

Doch nicht nur im Gebäude gibt es Berufe zu entdecken. Auf dem Außengelände wurde von der Firma Landtechnik Vertrieb und Dienstleistungen Bernard Krone ein großer Traktor vorgefahren.

Laura Dragjoshi (14) von der Störtebekerschule lässt sich vom Auszubildenden Till Schindler einen Kolben und dessen Funktionsweise erklären. Welche Berufsrichtung sie später einschlagen will, weiß sie noch nicht. Jedoch findet sie gut, dass der Zukunftstag als Orientierungshilfe angeboten wird. Insgesamt gibt es im Handwerk nämlich 130 verschiedene Ausbildungen und damit Berufschancen für Jugendliche mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Gute Aussichten mit Hilfe einer grundständigen Ausbildung

Handwerk werde immer und überall gebraucht – heute und auch morgen. „Vom Frühstücksbrötchen über die warme Heizung, den Friseur bis zum Zahntechniker“, meint Kammerpräsident Axel Hochschild. Bildungsstaatssekretär Tom Michael Scheidung weist die Jugendlichen außerdem auf den Weg nach der Ausbildung und mögliche Karrierechancen hin: „Wer über eine duale Ausbildung grundständig ausgebildet wird, kann sich später weiterqualifizieren und studieren. Für alle, die mehr Praxis und Theorie verbinden und die Karriereleiter stufenweise gehen möchten, ist die duale Berufsausbildung ideal.“

Am Tag der Zukunft konnten sich über 400 Schüler und Schülerinnen in verschiedensten Ausbildungsberufen ausprobieren. Quelle: Sophie Scheifele

Dass berufliche Perspektiven im Handwerk in der Region zunehmend Jugendliche überzeugen, zeigt die Ausbildungsbilanz. So verzeichnete die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren einen stetigen Zuwachs. Gegenüber dem Jahr 2021 sogar von 7,9 Prozent.

Von Sophie Scheifele