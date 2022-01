Zulieferer von MV Werften in Not: „Die Insolvenz tut weh“

Rostock/Wismar

Aus der Traum. Mit der am Montag bekanntgegebenen MV-Werften-Insolvenz ist der deutsche Schiffbau am Ende. Corona hatte das Geschäft zerstört. Nun stehen knapp 2000 Arbeitsplätze zur Disposition und zahlreiche Zulieferer bangen um ihr Geschäft. Einer davon ist Ulf Schneider von der R&M Ship Technologies GmbH. „Die Lage ist extrem angespannt“, beschreibt der Direktor die Situation. Insbesondere das für den Innenausbau der Schiffe vorgehaltene Personal in Kombination mit dem Ende der Kurzarbeit bereite Schneider Sorge. Auch Hagen Schörner aus Bentwisch und ein weiteres Wismarer Unternehmen beklagen die Lage. Die Zulieferer setzen nun ihre Hoffnung auf den Insolvenzverwalter, der den Weiterbau der „Global Dream“ ermöglichen soll.

Innenausbau stark betroffen

Am Produktionsstandort des Unternehmens R&M Ship Technologies in Wismar spielen Ulf Schneider und sein Team seit einiger Zeit verschiedene Szenarien durch. „Die Insolvenz bedeutet ein Verlust an Leistung und Ergebnis“, sagt Schneider. Anders als viele Stahlbauer, die ihre Aufträge häufig noch vor der Insolvenz abwickeln konnten, trifft es für den Innenausbau zuständige Zulieferer wie R&M Ship Technologies hart. Schneider und seine Firma „sitzen auf bestelltem Material“ und haben Personal für den Weiterbau der Schiffe vorgehalten – Ausgang ungewiss. „Wir sprechen von einer siebenstelligen Summe“, so Schneider. Sorge mache ihm insbesondere der „Überhang an Personal“, der nun „kompensiert“ werden müsse. „Zudem läuft die Kurzarbeiterregelung aus, es trifft uns also doppelt.“ Der Direktor spricht davon, dass es nun keine Automatismen geben kann, es müsse individuell abgewogen werden. Eine Entlassungswelle folge nicht, aber zunächst auch keine Neueinstellungen. Denkbar wäre, dass Mitarbeiter nun in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Die Insolvenz habe laut Schneider einen „massiven Einfluss auf das Geschäftsergebnis“, untergehen werde die Firma dadurch aber nicht.

Warten auf den Zahlungseingang

Hagen Schörner, Geschäftsführer der Bentwischer Stahlbaufirma „Technologie und Anlagenbau“, findet schon im Norddeutschen Fernsehen klare Worte: „Wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeiter und auch für die Familien unserer Mitarbeiter.“ Der Geschäftsführer müsse zehn Angestellte pünktlich bezahlen, seit Oktober warte er auf eine Summe von 192 000 Euro. Die ausbleibenden Zahlungen stellen für die Stahlbaufirma ein „finanzielles Loch“ dar. Man wünsche sich nun Unterstützung, auch von der Landesregierung. Gleichzeitig wolle man sich wieder voll auf andere Unternehmenszweige konzentrieren.

Hoffnung auf Perspektive

Mit einem blauen Auge kommt vermutlich auch ein Zulieferer aus der Nähe von Wismar davon. Das ebenfalls für den Innenausbau tätige Unternehmen bezeichnet sich als „mittendrin im Geschehen“ und möchte deshalb anonym bleiben. Mit den MV Werften habe es einen Vertrag, der zu diesem Zeitpunkt zu zwei Dritteln erfüllt sei. Das, was noch offen bleibe, sei „ gerade verschmerzbar“. Die für Zulieferer übliche finanzielle Vorleistung sei in diesem Fall eine Summe, wenn auch sechsstellig, die für das Unternehmen zu händeln wäre. „Die Insolvenz tut weh, ich bin aber überzeugt, wir können das wegarbeiten“, sagt ein Sprecher der Firma. Mit der Werft habe man immer Hand in Hand gearbeitet, das Geschäftsverhältnis sei stets loyal und zuverlässig gewesen. Gern hätte man in Wismar daran angeschlossen.

Für die Zukunft wünschen sich die Betriebe vor allem, dass es eine Perspektive gibt. „Man kann es nicht vergleichen, aber die Einigung zwischen der Reederei Stena-Line und dem Insolvenzverwalter Marc Odebrecht spricht dafür, dass es schon einmal möglich war“, so der Informant. Insofern setze man die Hoffnung auf den Insolvenzverwalter Christoph Morgen, der sich „hoffentlich für den Weiterbau der „Global Dream“ und damit der Fortsetzung der Dienstleistungen“ entscheide.

Liste beim Insolvenzverwalter

Gemeinsam mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss muss der Insolvenzverwalter nun entscheiden, ob und wie der Bau des rund 1,5 Milliarden Euro teuren Schiffes „Global Dream“ fortgesetzt wird. MV Werften war es nicht mehr gelungen, die Finanzierung des zu 75 Prozent fertigen Neubaus zu sichern. Zulieferer können sich ab sofort in eine sogenannte Forderungsliste beim Insolvenzverwalter eintragen lassen und ihre Forderungen beziffern. Unklar ist, wie viele Zulieferer betroffen sind und welche Gesamtsumme aus den offen Forderungen überhaupt hervorgeht.

Der promovierte Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter von Brinkmann & Partner, Christoph Morgen, möchte nun die Zulieferer kontaktieren. „Wir bemühen uns nach Kräften um den Weiterbau der Global-Schiffe“, erklärter er. Ziel soll sein, dass die Zulieferer ihre bezahlte Arbeit wieder ausführen können. „Für diesen Prozess ist im Voraus viel zu klären, weshalb er Zeit in Anspruch nehmen wird“, kündigt Christoph Morgen an.

Von Lea-Marie Kenzler