Die Legende lebt: Als Print auf Pullovern ist Rostocks Spielmannopa Michael Tryanowski auch eineinhalb Jahre nach seinem Tod ganz groß in Mode. Die Sweater, die das in Grimmen beheimatete Label Onelove 2014 auf den Markt brachte, sind nach wie vor beliebt, allerdings auch restlos vergriffen. Zum Bedauern vieler Fans, die auf eine Neuauflage hoffen. Der Wunsch könnte sich erfüllen, doch das Fashion-Comeback knüpft Onelove-Chef David Grabarczyk (32) an eine Bedingung.

Stadtoriginal und Ehrenbürger: Michael Tryanowski Quelle: Joachim Kloock

100. Geburtstag des Rostocker Originals

Der Zeitpunkt für eine zweite Spielmannopa-Kollektion könnte passender kaum sein: Michael Tryanowski – Rostocks, wenn nicht sogar Mecklenburg-Vorpommerns bekanntester Straßenmusiker – wäre dieser Tage 100 Jahre alt geworden. Der am 12. Dezember 1919 in Veelböken geborene Akkordeonspieler war am 27. Juli 2018 im Alter von 98 Jahren in Rostock gestorben. Die Trauer in der Hansestadt war groß. Der Wunsch, etwas Bleibendes von einem der letzten Originale Rostocks zu haben, ebenfalls. Eine neue Chance darauf könnte kommen.

Eigentlich wolle er sich ja modemäßig nicht wiederholen, sagt David Grabarczyk, der sich mit maritim bedruckten Shirts und Pullovern einen Namen gemacht hat. „Meine Philosophie ist, zwei Mal pro Jahr eine neue Kollektion rauszubringen.“ Für Spielmannopa Tryanowski würde er eine Ausnahme machen. Vorausgesetzt, die Verkaufserlöse kämen komplett einem guten Zweck zugute. „Zum Beispiel, um Musikinstrumente für Kinder zu kaufen. Ich will mich damit nicht bereichern, sondern anderen etwas Gutes tun.“ Dafür bräuchte er allerdings einen solventen Partner, der in Sachen Produktionsfinanzierung einsteigt. „Ich bin für Ideen offen.“

Der Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich arbeitet an der Spielmannopa-Statue. Quelle: Frank Söllner

Bildhauer arbeitet an lebensgroßer Statue

Ganz konkrete Formen nimmt derweil ein Werk an, das Tryanowski sehenswert verewigt: Der Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich arbeitet seit rund einem Dreivierteljahr an einer lebensgroßen Spielmannopa-Statue. Das Gipsmodell sei bis auf ein paar Details so gut wie fertig, sagt der Künstler. „In der ersten Januarhälfte geht es in die Gießerei.“ Im April 2020 soll die Bronze-Plastik dann dort aufgestellt werden, wo Tryanowski zu Lebzeiten oft spielte: am Uni-Platz.

Eine Vorabnahme durch den Kulturausschuss der Stadt habe es bereits gegeben und auch Tryanowskis Sohn, Frank Kraschewski, habe die Skulptur schon begutachtet, berichtet Friedrich. „Er hat gesagt: ‚Ja, das ist er.‘“ Der Bildhauer hat Rostocks berühmtestem Straßenmusiker schon einmal ein Denkmal gesetzt, wenn auch ein vergleichsweise kleines: Er fertigte die 32 Zentimeter hohe Bronzeskulptur von Michael Tryanowski an, die sonst im Rostocker Hof steht, nun aber im Atelier als Vorlage für die XL-Statue dient.

Von seiner Spielmannopa-Linie hat Modemacher David Grabarczyk selbst nur noch einen Stoffbeutel und einen Sweater Größe L auf Lager – beides unverkäuflich. Dafür gehört ihm, was wohl die wenigsten Tryanowski-Fans besitzen: ein Autogramm. Das setzte der Spielmannopa unter ein Schriftstück, welches Grabarczyk erlaubte, ein Foto von ihm auf Textilien zu drucken.

Für die erste Spielmannopi-Kollektion posierte Stefan Beinlich. Quelle: Söllner

An die Unterschrift zu kommen, war gar nicht so leicht, erinnert sich Grabarczyk. Mehrmals hätten er und Kumpels eine Abfuhr von Tryanowski kassiert. „Je öfter er Nein sagte, umso mehr hatte ich Bock drauf.“ Irgendwann klappte es: Der Spielmannopa willigte ein und Onelove brachte Stoffbeutel und Hoodies mit dem Konterfei des Musikers raus.

Damals hat der Labelchef seine Klamotten noch von Muttis Keller aus verschickt. Heute beschäftigt er vier Angestellte und versorgt über den Onelove-Onlineshop Kunden in ganz Deutschland mit Ware. Allein in diesem Jahr seien rund 22 300 Kleidungsstücke und Accessoires rausgegangen, sagt Grabarcyk stolz. „Das ist verrückt.“

Dass er mit Onelove einmal so viel Erfolg haben würde, hätte Grabarcyk bei der Firmengründung nie erwartet. Für das Label hängte er seinen Job als Banker an den Nagel. „Ich hatte keine Lust mehr, Omis Versicherungen zu verkaufen.“ Stattdessen wollte er sich mit Accessoires für heimatverliebte Nordlichter selbstständig machen. „Meine Rechnung damals: Wenn ich sieben Stoffbeutel pro Tag verkaufe, kann ich davon leben.“

Auch David Grabarczyk arbeitet an Material fürs kommende Jahr: Im Februar 2020 bringt er seine erste Kinderkollektion heraus. Erwachsene sollen sich ab 2. April mit neuen Onelove-Textilien einkleiden können. Wie genau die aussehen werden, verrät der Label-Chef noch nicht. Eines dürfte aber sicher sein: Sie bringen ein Stück norddeutsche Heimat groß in Mode.

