Zum CSD: Rostocker Politiker fordern Regenbogen-Fahnen vorm Rathaus

Rostocks Politiker wollen Flagge zeigen: Grüne, Linke, SPD und FDP fordern, dass zum Christopher-Street-Day am 18. Juli Regenbogenfahnen auf dem Rathaus gehisst werden. Die Fahnen symbolisieren Akzeptanz, Toleranz und Respekt für die Vielfalt an Lebensformen.

Aufgrund der Corona-Prävention könne der CSD in diesem Jahr nicht wie gewohnt mit einer großen Parade durch die Innenstadt stattfinden. „Uns ist es aber wichtig, Solidarität mit Lesben, Schwulen, bi- und trans*sexuellen Menschen zu zeigen“, erklärt die Grünen-Fraktion der Rostocker Bürgerschaft.

Bürgerschaft entscheidet

Die bunten Fahnen sollen ein deutliches und weithin sichtbares Signal gegen Diskriminierung und Ausgrenzung sein und ein Zeichen für ein „Miteinander aller Lebensweisen“ setzen. Darüber, ob die Flaggen wehen dürfen oder nicht, wollen Grüne, Linke, Sozialdemokraten und Liberale auf der nächsten Bürgerschaftssitzung am 17. Juni abstimmen lassen.

Über die Regenbogen-Fahnen war 2014 ein Streit entbrannt: 2014 hatte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) das Hissen der Flaggen vor öffentlichen Gebäuden verboten und damit über die Landesgrenzen hinaus Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle brüskiert.

Von New York City in alle Welt

Die Regenbogenfahne wurde 1978 vom amerikanischen Künstler Gilbert Baker entworfen und gilt als internationales schwul-lesbisches Symbol. Mit dem CSD wird weltweit an den ersten großen Protestmarsch 1969 in New York erinnert, als tausende Schwule auf der Christopher Street demonstrierten. Sie bekundeten damit Solidarität mit ihren Freunden, die sich tagelang in der Szenebar „Stonewall Inn“ aus Protest gegen polizeiliche Willkür verschanzt hatten. Der CSD will die Akzeptanz von Vielfalt und insbesondere von Homo-, Bi- und Transsexuellen fördern und tritt der Diskriminierung von Lesben und Schwulen entgegen.

