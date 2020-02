Kühlungsborn

Dass er selber einmal in der Lindenstraße wohnen würde, hätte sich Rico Hellenbach Anfang der 1990er niemals vorstellen können. Zu der Zeit wirkte der Ur-Kühlungsborner noch am Filmset der gleichnamigen Fernsehserie mit, heute wohnt er selbst in der Kühlungsborner Lindenstraße. „Es war eine interessante Erfahrung, aber alles hat seine Zeit. So auch die der Lindenstraße“, resümiert Hellenbach.

Hinter den Kulissen der „ Lindenstraße “

Gesehen habe der Kühlungsborner die Serie allerdings nie, obwohl er dort bei vielen Außen- und Studiodrehs mitgewirkt hat. Dadurch kenne der 53-Jährige das Bühnenbild ganz genau: Die Außenkulisse in Köln-Bocklemünd, in der auch das Restaurant „ Akropolis“ und das berüchtigte Haus Nummer 3 aufgebaut sind, bestehe zum großen Teil aus Holz. Öffnet man nämlich die Haustüren, ist dahinter Schluss. „Wenn die Leute in die Häuser gehen, spielt sich alles in den Studiohallen ab“, so der Kühlungsborner. Weil der Geräuschpegel beim Außendreh durch die nahe gelegene Autobahn so hoch war, habe man sogar eine Lärmschutzwand aufgebaut, weiß Hellenbach. Beeindruckt war er besonders von dem Aufwand, der hinter einer solchen Fernsehserie steckt. „Es sind sehr viele Leute, die daran arbeiten, eine irre Produktion. Damals hätte kein Mensch gedacht, dass einmal so viele Folgen gedreht werden würden“, erinnert er sich. Am 29. März 2020 wird nach rund 34 Jahren die 1758. und damit letzte Folge der Kult-Serie ausgestrahlt.

Als passionierter Segler zog es ihn 1994 aber wieder zurück in die Heimat an das Meer, wo er seitdem in der Hotelbranche tätig ist. „Anfang 2013 erwarb ich dann eines der schönsten Häuser in Kühlungsborn Ost: ein altes denkmalgeschütztes Gebäude in der Lindenstraße 1.“ Teils mit Hilfe alter Bauzeichnungen restaurierte er sein Heim dann originalgetreu. „Nun trägt dieses Haus nach vielen Jahren erstmals einen Namen: ‚Villa Tiliae‘, das ist das lateinische Wort für Linde.“

„Die Lindenstraße ist unsere Heimat“

Im Gegensatz zu dem regen Treiben in der fiktiven Lindenstraße geht es in der Kühlungsborner eher ruhig zu. Touristisch angehaucht, reiht sich eine Ferienwohnung an die nächste und im direkt anliegenden Lindenpark spaziert im Winter nur hin und wieder jemand entlang. Zumindest am späten Abend geht es aber im Haus Nummer 6, der Traditionskneipe „Drakes Bierstube“, rund. „Ich habe die Fernseh-Lindenstraße nie gesehen“, sagt Rico Drake (51), Inhaber der Kneipe. Dafür haben er und seine Mutter Ute Drake (74) viele Erinnerungen an „ihre“ Lindenstraße, die sie seit den 1960ern ihr Zuhause nennen.

Auf die Erlebnisse in der Lindenstraße blickt Ute Drake mit einem Lächeln zurück. „Wir haben viele Feste veranstaltet, wie das Fischerfest. Jeder brachte gute Laune mit und es wurde viel getanzt und gelacht.“ Auch ihr Sohn, der schon sein ganzes Leben in der Lindenstraße wohnt, hat schöne Erinnerungen: „Zu Ostzeiten haben wir den kompletten Lindenpark umgebolzt. Mit Kindern aus dem halben Ort habe ich dort zusammen Fußball gespielt.“ Auch heute sei die Lage der Kneipe für Kühlungsborner Verhältnisse perfekt: zehn Minuten zum Strand, zentral gelegen und sehr ruhig. Für Rico Drake ist damit klar: „Die Lindenstraße ist unsere Heimat. Solange ich hier bin, bleibt die Kneipe definitiv dort, wo sie ist.“ Nur eine Kleinigkeit störe ihn und seine Mutter an der Straße: „Die Linden machen so viel Laub, da könntest du verrückt werden“, sagt Ute Drake lachend.

Die Bierstube in der Kühlungsborner Lindenstraße wird seit den 1960ern von der Familie Drake geführt. Quelle: Leonie Drees

Lindenapotheke setzt auf Tradition

Auf eine lange Tradition kann auch die Apotheke am anderen Ende der Lindenstraße zurückblicken. Seit 1906 ging die Lindenapotheke durch verschiedene Hände, bis sie vor rund 20 Jahren von Susann Bruhn (52) übernommen wurde. Auch wenn sie selber kein Fan der gleichnamigen Fernsehserie sei, komme sie doch hin und wieder damit in Berührung: „Ich weiß nur, dass es sie lange Zeit gab und dass sie viele Leute geguckt haben. Ich denke aber doch hin und wieder daran, wenn ich in die Straße reinfahre“, erzählt die 52-Jährige.

Das Team der Lindenapotheke in Kühlungsborn vor dem historischen Gebäude: Anett Wisnewski (v. l.), Christine Pleban, Susann Bruhn, Olga Siecinska-Strzelecka, Ulrike Blühm und Astrid Radtke. Quelle: Frank Söllner

Die ruhige Lage des Hauses, in dem die Apothekerin auch wohnt, schätzen sowohl Einheimische als auch Urlauber. „Wir haben sehr treue Patienten, die schon lange zu uns kommen.“ Diese Begegnungen mit Einheimischen und Urlaubern machen für die Inhaberin einen besonderen Reiz aus. „Ich finde es sehr schön, wenn Kunden mit alten Bildern von dem Haus oder ihren Urlauben zu mir kommen. Manchmal fragen sie nach, wo bestimmte Gebäude sind oder erzählen mir von ihren Erinnerungen“, schwärmt Bruhn. Nach 20 Jahren seien sie und ihre Apotheke nun eine feste Institution im Ostseebad. „Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.“

Von Leonie Drees