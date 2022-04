Zum Jurastudium von der Heimatstadt Rostock in die Hansestadt Greifswald

Rostock

Aus seiner Heimatstadt Rostock hat es Marcus Templin zum Studium nach Greifswald verschlagen. Dort studiert der 24-Jährige im achten Semester Jura an der Universität. Beworben hatte er sich an verschiedenen Unis – in Kiel, Hamburg und Potsdam, da sein Wunschfach in seiner Heimatstadt nicht angeboten wird.

Dass er in Greifswald studieren kann, findet er gut: „MV ist meine Heimat. Hier bleibe ich auch.“ In Greifswald sei der Wohnort auch der Campus, hatte Marcus Templin mit auf den Weg bekommen, bevor er dorthin zog. Nach vier Jahren in Greifswald kann er das bestätigen. „Die Bibliothek ist quasi mein Zuhause“, sagt er und lacht.

Marcus Templin freut sich sehr über das vom Bund angekündigte 9-Euro-Ticket. Es werde für ihn das Pendeln in seine Heimatstadt einfacher machen und seinen Geldbeutel entlasten. Schließlich jobbt er ab und an bei einem Sicherheitsdienst in Rostock. Auch Familie und Freunde dort könne er dank des Tickets wohl öfter besuchen.

Von Wiebke Pley