Rostock

Am 20. Mai ist Weltbienentag – ein großer Tag für ein kleines Insekt und Anlass genug, sich dieses wichtige Tier mal genauer anzusehen. Denn die Brummer haben mehr drauf, als die meisten Menschen glauben. „Sie können sogar Mathe“, sagt Joachim Springer. Er arbeitet für den Naturschutzbund ( Nabu) Mittleres Mecklenburg und verrät zehn erstaunliche Fakten über Bienen.

Fällt das Wort „Biene“, denken viele sofort an die emsigen Arbeiterinnen, die beim Imker im Stock leben. Dabei ist die Honigbiene nur eine von Hunderten Arten, die in Wald und Wiesen fliegen. „In Europa sind 750 Wildbienenarten bekannt, in Deutschland sind es 565 – manche davon sind nur wenige Millimeter groß“, sagt Springer, „Und immer wieder werden neue Arten entdeckt.“ Dabei sei das gar nicht so leicht. Nur wenige Bienenarten stechen durch Merkmale wie eine schillernde Farbe oder eine auffällige Musterung hervor, die meisten sind nur mit der Lupe voneinander zu unterscheiden.

Anzeige

Bienenfreund und Nabu-Experte Joachim Springer hat in seinem Garten eine Nisthilfe für Wildbienen installiert. Quelle: Ove Arscholl

Weitere OZ+ Artikel

Single-Leben statt Staatengemeinschaft: Die meisten Wildbienenarten sind Einzelgänger und bevorzugen ein Einsiedlerdasein. Honigbienen dagegen können nur im Verband mit abertausenden Artgenossen überleben.

Honigbienen sind Hunden in puncto Geruchssinn eine Nasenlänge voraus. Mit ihren sensiblen Antennen können sie nicht nur Nahrungsquellen orten, sondern auch kleinste Mengen Drogen und Sprengstoff erschnuppern. Das haben Forscher bei Tests herausgefunden.

Etwa drei Viertel der Wildbienenarten nisten am Boden, indem sie eigenständig Löcher in die Erde graben oder Gänge in morsches Holz oder markhaltige Stängel nagen. Andere gucken buchstäblich in die Röhre: Sie legen ihre Eier in verlassenen Schneckenhäusern oder hohlen Halmen ab oder nutzen Löcher, die Käfer in Totholz geknabbert haben. Dabei wenden die Bienenweibchen eine besondere Technik an: Jedes Ei kommt samt Futtervorrat – dem sogenannten Pollenbrot – in eine Brutkammer, die anschließend mit Lehm oder Sand verschlossen wird. „Das Interessante dabei: Der Nachwuchs muss in der richtigen Reihenfolge schlüpfen, um aus der Röhre zu kommen. Dabei hilft die Sonne, sie regt den Larvenschlupf an“, sagt Joachim Springer. Die Sonne bringe die Brutkammern nacheinander auf „Schlupftemperatur“.

Honigbienen sind gut in Mathe: Bei Versuchen haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass die Insekten bis vier zählen können. Auch mit Geometrie kennen die Immen sich aus: Anhand des Winkels zur Sonne, in dem ihre Artgenosse ihren Schwänzeltanz aufführen, können sie ablesen, in welcher Richtung sich eine Futterquelle finden lässt.

Mit Frostschutz durch den Winter: Wildbienen überwintern in Verstecken wie verlassenen Mauselöchern, Ritzen oder unter Wurzeln. Dank eines Tricks halten sie selbst Tiefsttemperaturen aus. „Sie produzieren Glycerol“, sagt Joachim Springer. Der Zuckeralkohol sorge dafür, dass die Bienen selbst bei minus zehn Grad Celsius nicht einfrieren.

Viel Gesumme in der City: „In Städten ist die Vielfalt an Wildbienenarten oft größer als auf dem Land“, sagt Joachim Springer. Der Grund: In zahlreichen Gärten oder auf Brachen gedeihen die Trachtpflanzen der Brummer. Dort, wo intensiv Landwirtschaft betrieben wird, haben es die Bienen dagegen oft schwer, Nahrhaftes zu finden. „Durch den Einsatz von Planzenschutzmitteln verschwinden ihre Futterquellen.“ Das Problem: Wildbienen sind im Gegensatz zum Allrounder Honigbiene auf einzelne Pflanzen spezialisiert. Fehlen diese, verhungern die Wildbienen.

Keine Angst vor wilden Brummern. „Wildbienen haben im Gegensatz zu Honigbienen nur einen kleinen Stachel, weil sie weder Honigvorrat noch Staat verteidigen müssen“, erklärt Joachim Springer.

Rendezvous-Platz Blüte: Bei bestimmten Wildbienenarten fliegen die Männchen in festen Revieren mit den Lieblingsblumen der Weibchen Patrouille. Sie hoffen, dass eine Sammlerin auf Nahrungssuche vorbeikommt und sich begatten lässt, erklärt Joachim Springer. Flattere stattdessen ein Nebenbuhler oder ein Schmetterling vorbei, gehen die Rosenkavaliere zum Angriff über und verteidigen die Blüten. Bei Regen oder in der Nacht dagegen zeigen sich viele Herren von ihrer anschmiegsamen Seite: Glanz- oder Graubienenmännchen etwa kuscheln sich auch mal zu sechst in einer Glockenblume zusammen.

Gut gemeint, doch leider oft nicht gut gemacht: „Viele Insektenhotels sind für Wildbienen nicht zu gebrauchen“, sagt Joachim Springer. Der Grund: Die Nisthilfen sind falsch gebaut. Der erste Fehler schleicht sich oft schon bei der Materialwahl ein. Splissige Bambusröhrchen und raue Holzklötze sind für Bienen gefährlich. Weil die Insekten rückwärts aus Hohlräumen krabbeln, könnten sie sich an Splittern die Hautflügel verletzen. Wer selbst Löcher in Holzstück oder Baumscheibe bohren will, sollte den Bohrer senkrecht zur Maserung ansetzen. Löcher im Stirnholz, also dort, wo die Jahresringe sichtbar sind, verursachen Risse, die Bienen nicht mögen. Hohle Stängel, die in dichten Bündeln in die Nisthilfe gesteckt werden, werden nur besiedelt, wenn sie waagerecht gestapelt und hinten geschlossen sind. Wer stattdessen lieber auf Stein baut, sollte auf Ziegel mit eckigen Hohlräumen verzichten, denn die haben für die röhrenliebenden Wildbienen keinen Sinn. Auch wenn die Brutzeit bereits auf Hochtouren laufe: Der Bau eines Bienenhotels lohne sich auch jetzt noch, sagt Joachim Springer. „Man muss sich aber sputen.“ Und wer sich dabei Mühe gibt, macht den Wildbienen zum Weltbienentag das wohl schönste Geschenk.

Woher kommt der Honig? Wir fliegen auf die Honigbiene oder vielmehr auf das, was sie uns beschert: Jeder Deutsche isst im Durchschnitt etwa ein Kilo Honig pro Jahr. Aber woher kommt der Honig, der in unseren Supermarktregalen steht? Laut Verbraucherzentrale MV stammen nur etwa 30 Prozent aus einheimischer Produktion. Der Rest wird importiert, vor allem aus Argentinien, Mexiko und der Ukraine. Die genaue Herkunft erfahren Käufer jedoch oft nicht, kritisieren die Verbraucherschützer. Gemäß der deutschen Honigverordnung müsse Honig zwar eine Herkunftsangabe tragen, ein konkretes Ursprungsland muss aber lediglich auf dem Etikett stehen, wenn der Honig aus nur einem Land stammt. Oft handelt es sich jedoch um eine Mischung von Honig aus zwei oder mehr Ursprungsländern. Wird „ Deutschland“ als Ursprungsland angegeben oder lautet die Bezeichnung „Deutscher Honig“, dürfe der Honig auch nur aus Deutschland stammen. Bei Honig, der in einem Imker-Honigglas des Deutschen Imkerbundes verpackt ist, muss die deutsche Herkunft ebenfalls garantiert sein. Und selbstverständlich: Werben Hersteller freiwillig mit Angaben, wie „Honig aus Nord-Deutschland“ oder „Honig aus Mecklenburg-Vorpommern“, muss der Honig auch aus dieser Region kommen. Naturschützer empfehlen, Honig statt im Supermarkt lieber beim Imker aus der Nachbarschaft einzukaufen. Damit hat der Verbraucher Gewissheit darüber, woher das süße Gold stammt.

Lesen Sie auch

Von Antje Bernstein