"Zur Gelben Katze" in der Rostocker Ulmenstraße: Kneipenidylle mit morbidem Charme

Rostock

Von außen wirkt die „Gelbe Katze“ etwas in die Jahre gekommen: Unter dem Schild, auf dem sich der tierische Namensgeber rekelt, bröckelt die Fassade. Und trotzdem, oder gerade deswegen, hat der Ort etwas Faszinierendes: Unter dem Dach des dreigeschossigen Altbaus vereint sich morbider Charme mit uriger Kneipenidylle. Besucher, die eintreten, werden belohnt. Innen setzt Wirt Ulrich Schreyer, der seit 2000 die Kneipe in der Rostocker Ulmenstraße betreibt, mit diversen Sammlerstücken auf Details. Die Einrichtung hat er liebevoll zusammengetragen. Zu fast jedem Gegenstand kann der 68-Jährige eine Geschichte erzählen.

„Ich wollte das Haus so einrichten, wie ich mir eine Gaststätte vorstelle. Anders als die typische 90er Jahre Kneipe“, sagt Schreyer. Das ist ihm gelungen: Die dunkle Holzfassade hinter den Tischen hat er aus alten Holztüren anfertigen lassen, die Ende der 90er in den umliegenden Häusern „entsorgt“ wurden. Insgesamt 28 Kassettentüren sind in der Kneipe verbaut. Davor sitzen Besucher auf zwei alten Kirchenbänken und huldigen statt dem Allmächtigen nun dem Alkohol. Woher die klobigen Relikte christlichen Glaubens stammen, will der Wirt nicht näher erläutern und lächelt nur verschmitzt. „Vieles ist aus Materialien entstanden, die wir hier vorgefunden haben“, sagt er. Alte Fensterriegel hat er zu Kleiderhaken umfunktioniert, die Decke zieren nostalgische Werbeschilder, die der Wirt im Keller gefunden hat.

Bleiglasfenster, altes Buffet und vergilbte Fotos

Als Tresen dient ein Buffet mit klobigen Füßen und Schnitzereien, das Schreyer auf einer Auktion ergattert hat und auf die Zeit um die Jahrhundertwende schätzt. Die farbigen Bleiglasfenster dahinter stammen aus den 30er Jahren. Ein Hingucker ist auch die alte Kasse, auf der Wirt gern das aktuelle Datum einstellt. Auch im Nebenraum zeugt noch ein altes Fenster von dessen Vergangenheit: „Zu DDR-Zeiten war hier ein Friseursalon untergebracht“, erzählt Schreyer. Wo ehemals gescheitelt und geschnitten wurde, wird heute gebechert. Vergilbte Fotos und mehr als hundert Jahre alte Postkarten erinnern an frühere Zeiten. „Die haben alle einen Rostock-Bezug“, sagt Schreyer nicht ohne Stolz. „Ich hatte sogar mal einen Gast, der auf einem Foto seine Verwandten wiedererkannt hat.“

Bechern im ehemaligen Friseursalon

Ende der 90er Jahre hat Schreyer mit seiner Frau Doris Papsdorf und einem Mitstreiter das rund 100 Jahre alte Haus in der Ulmenstraße 38 erworben, das das Paar in Eigenarbeit saniert hat. „Hätte ich gewusst, was alles schiefgehen kann, hätte ich gar nicht angefangen“, sagt Schreyer und lacht. Noch heute erinnert er sich an die Anfänge, als er durch herausgenommene Fußbodendielen in den Keller gucken konnte. „Damals habe ich mich gefragt, ob ich das jemals wieder zusammenkriege“, verrät er. Die Holzkonstruktion im Inneren des Hauses habe er durch gemauerte Ziegelwände ersetzt. Auch die Originalhaustür der Ulmenstraße 74 ist erhalten geblieben und hat in seiner Kneipe einen Platz gefunden. Sie gehörte zur Gaststätte „Zur Bierquelle“, am Rostocker Ulmenmarkt, die Schreyer und seine Frau in der Zeit vor der „Gelben Katze“ betrieben.

„Die Gäste dort waren rauer und haben sich nach einem Trinkgelage auch schon mal auf die Nase gehauen“, erinnert sich Schreyer. Heute sind seine Besucher bunt gemischt: „Von Studenten, KTV-Bewohnern bis hin zu älteren Besuchern“, sagt der Wirt. Hin und wieder komme es auch vor, dass ihm weinselige Besucher ihr Herz ausschütteten.

Auch eine Folge des Rostocker Polizeirufs sei 2010 in der Kneipe gedreht worden. „Ermordet wurde hier niemand“, sagt Schreyer und lacht. Das Hinterzimmer der Kneipe sei für das Fernsehen zu einem Wohnzimmer umfunktioniert worden. Was den Wirt besonders freut: „Als der Verdächtige beim Verhör nach einem Alibi gefragt wurde, sagte er, er sei in der Gelben Katze gewesen“, sagt Schreyer.

Besucher sitzen auf Kirchenbänken

Messinglampen im Jugendstil tauchen das urige Szenario regelmäßig in schönes Schummerlicht. Hin und wieder wabern auch Rauchschwaden durch die „Gelbe Katze“ – damit ist Schreyer einer der wenigen, in dessen Pinte noch geraucht werden darf. Allerdings in Maßen: „Ich hatte auch schon mal einen Zigarren-Club hier. Danach musste ich einen Tag lang lüften“, sagt der Wirt und zwinkert.

Die gutbürgerliche Küche, die bei seinen Gästen sehr beliebt gewesen sei, habe er inzwischen aufgegeben und serviere stattdessen nur noch Flüssignahrung. 2015 starb seine Frau – seitdem betreibt Schreyer die Kneipe alleine. „Früher haben wir sieben Tage die Woche gearbeitet. Inzwischen bin ich Rentner und mache das nur noch, weil es mir Spaß macht“, sagt er. Geöffnet sei nun nur noch an vier Tagen in der Woche – von Dienstag bis Freitag. Dafür hat Schreyer eine neue Geschäftsidee entwickelt: „Bei mir kann man Kneipenwirt für einen Tag werden und den ganzen Laden mieten“, sagt er. „Ob mit oder ohne Wirt, das bleibt den Gästen überlassen.“

Infos und Öffnungszeiten „Zur Gelben Katze“ (Ulmenstraße 38, 18057 Rostock); Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr (offenes Ende) Kontakt: Telefon 0381 2009596 Besonderheiten: kein Lieferdienst, serviert werden nur Getränke, Kneipe kann für Veranstaltungen komplett gemietet werden (mit oder ohne Wirt) Kennen Sie eine Rostocker Traditionskneipemit spannender Geschichte, die es verdient, vorgestellt zu werden? Dann schreiben Sie uns unter: oz-reporter@ostsee-zeitung.de

Kneipe als Herzensprojekt

Den gebürtigen Dresdner, der eigentlich gelernter Maschinenbauer ist, zog es in seinen Zwanzigern nach Rostock. „Ursprünglich wollte ich zur See fahren“, sagt er. Ausprobiert hat er vieles – erst in der Gastrobranche fühlte er sich wohl. Seine Kneipe ist inzwischen ein Herzensprojekt geworden: „Daran hänge ich“, sagt er. Wie es weitergeht, wenn er nicht mehr arbeiten kann, weiß er nicht. „Ich habe zwar einen angeheirateten Sohn, aber die Arbeit als Wirt will heute kaum noch jemand machen“, sagt Schreyer. Den Namen bekam die Kneipe übrigens wirklich von einer streunenden Besucherkatze: „Sie war aber nicht gelb, sondern erdbeerblond“, sagt Schreyer.

Von Stefanie Büssing