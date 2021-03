Rostock

„Was für eine Infrastruktur ist nötig, um 3000 Menschen einen Schnelltest zu verpassen?“ Diese Frage stellte sich Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) öffentlich vor ein paar Tagen in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Geht es nach Madsen, wird der FC Hansa Rostock als wohl erster deutscher Profiverein wieder vor Zuschauern spielen. „Ich möchte, dass Rostock gegen Halle mit 3000 Zuschauern spielt“, sagte der Verwaltungschef der Hansestadt. Das Ostderby findet kommenden Sonnabend statt.

Jetzt steht fest, dass maximal 777 Zuschauer (ausschließlich Rostocker) nach einem Test vor Ort Eintritt bekommen könnten. Unter Lesern hat der Plan unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Jana Bluhm kritisiert: „Unsere Kinder sind in Vorpommern-Greifswald immer noch im Homeschooling, dürfen ihren Freizeitsport nicht machen und der Oberbürgermeister spricht von 3000 Menschen in einem Stadion. Mir war so, dass gesagt worden ist, dass unsere Kinder an erster Stelle stehen. Sorry, davon merke ich nichts.“

Kay Nadolny gibt zu bedenken: „Noch vor dem nächsten Lockdown schnell alles öffnen? Vielleicht klappt es mit Luca-App, testen, impfen und Sonnenschein. Wir brauchen endlich mehr Impfstoff, damit das Geeier ein Ende nimmt. Es sind ja jetzt schon leider fast 800 Menschen an (und mit) Corona gestorben in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind wirklich viel zu viel Tote.“

Katrin Jordan beschleiche momentan das Gefühl, so sagt es die Leserin, dass MV in ganz Deutschland das Vorzeigeland werden will. Man hört und liest fast schon täglich, was Herr Madsen und auch Frau Schwesig so auf die Beine stellen wollen. Restaurants, Hotels, Pensionen ... alles muss zu bleiben, aber Zuschauer in Stadien und Hallen will er reinholen? In meinen Augen ist dort dann die Gefahr, sich schneller anzustecken, höher als zum Beispiel in einem Restaurant.“

Thomas Deter könne sich unterdessen vorstellen, dass auf diese Weise „dann auch Konzerte mit 3000 Leuten in Stadien und Hallen“ wieder möglich sein könnten. „Das finde ich toll“, sagt Deter, um hinterherzuschieben: „Ach nee, Kultur ist ja nicht supersystemrelevant.“

„Die Wirtschaft muss brummen, also Mut zum Risiko“

Manfred Engel begrüßt eine solche Öffnung: „Ganz klar ist, dass das Leben stattfinden muss. Die Wirtschaft muss brummen, also Mut zum Risiko. Danke.“

Steffen Fischer schreibt, er könne das Verbot in einer Halle ja noch nachvollziehen, „aber warum dürfen 7500 Leute nicht mehr ins Stadion? Wo ist das Sicherheitsrisiko beim Stadionbesuch? Die Hygienekonzepte lagen, genehmigt von der Landesregierung, vor. Wenn die Leute auf der Südtribüne sich nicht daran halten, muss diese Tribüne halt gesperrt werden oder diejenigen, die den Auflagen des Vereins, den sie ja angeblich alle so lieben, vor die Tür gesetzt werden. Und selbst in Hallen hätte es funktioniert. Vernünftige Lüftungsanlagen, genug Abstand und gegebenenfalls auch Maskenpflicht.“

Rene Richter sieht das Problem nicht im Stadion, sondern bei der An- und Abfahrt. „Was nützt der Abstand im Stadion, wenn davor oder danach Sieger- oder Frustbier zusammen getrunken werden? Aber natürlich: Es ist eine Maßnahme, um den Leuten einfach ein Stück weit Normalität zu schenken, eben weil noch nicht alles möglich ist.“

Lars Wilken schwebt für die Realisierung folgendes Szenario vor. „Ganz einfach: mehr ÖPNV, Masken und Zugangsbeschränkungen im vorgesehenen Zeitfenster nach Sitzbereichen zur Anreise und Abreise. Alles Weitere ist in dem Hygienekonzept des Stadions manifestiert.“

Von Juliane Lange