Große Freude bei Fans von Profi-Sportclubs in MV: Die Landesregierung hat sich auf neue Obergrenzen für Zuschauerzahlen verständigt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) begründet die Lockerungen mit den aktuell geringen Corona-Infektionszahlen im Nordosten.

„Wir kommen in MV weiterhin gut durch die Corona-Krise“, so Schwesig. Daher seien nach Lockerungen im Einzelhandel, an Schulen und im Tagestourismus auch welche im Sport möglich. Die Regierung habe entschieden, dass sechs Profivereine mehr Zuschauer begrüßen dürfen. Für Hansa Rostock gelte dies bereits am Sonntag, wenn Bundesligist VfB Stuttgart zum Pokalspiel erwartet wird. Die Regierung habe „großes Vertrauen“ in die Hygienekonzepte der Vereine, so Schwesig. Entscheiden müssten letztlich die örtlichen Gesundheitsämter über solche Veranstaltungen.

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock darf bis zu 7500 Fans pro Heimspiel im Ostseestadion einplanen, die Zweitliga-Basketballer der Rostocker Seawolves und die Handballer des HC Empor Rostock (3. Liga) in der Rostocker Stadthalle bis zu 1500. Die Mecklenburger Stiere – auch Handball 3. Liga – können mit 1500 Besuchern in der Schweriner Sport- und Kongresshalle planen.

Zuschauer-Höchstgrenzen gibt es auch für die Bundesliga-Handballerinnen des SSC Palmberg Schwerin in der Palmberghalle (1250) und Heimspiele der Handballer des Stralsunder HV in der Vogelsanghalle (500). Für diese beiden Vereine gilt eine Maskenpflicht bei Zuschauern, weil die Hallen kleiner sind. Die Vereine konnten sich jeweils zwischen Maske oder Mindestabstand entscheiden.

„Heute ist ein sehr guter Tag für den Sport in MV“, erklärt Sportministerin Stefanie Drese ( SPD). Eine Öffnung der Sportstätten sei gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtig.

Die jetzt beschlossenen Regeln gelten für eine Testphase bis zum Jahresende. Dazu gehöre: ausschließlich personalisierte Karten, keine Gästefans, nur Sitzplätze und striktes Alkoholverbot in Stadion oder Hallen. Wer seinen Platz verlässt, müsse in Gängen oder auf der Toilette eine Maske tragen. Die Vereine müssten Wegeleitsysteme für die Fans umsetzen. In Hallen müsse viel gelüftet werden.

„Ich appelliere an die Sportfans, diese Konzepte sehr ernst zu nehmen“, so die Ministerin. Da schwingt auch mit: Klappt die Einhaltung der Regeln nicht, könnte es auch wieder sehr schnell vorbei sein mit mehr Zuschauern beim Sport.

Die Reaktionen aus Vereinen sind positiv: Die Regeln entsprächen den Vorabsprachen, sagt Tobias Woitendorf, Vorstandschef des HC Empor Rostock. „Für den sicheren und kontrollierten Beginn ist das in Ordnung.“ André Jürgens, Rostocker Seawolves, jubelt: „Wir haben die heutige Entscheidung aus Schwerin mit Freude vernommen. Es ist ein großes Zeichen für den Sport in MV.“ Der Verein werde sich bemühen, das Vertrauen zu rechtfertigen.

