Zwangsräumung in Rostock eskaliert: 35-Jähriger rammt sich selbst Messer in den Bauch

Zwangsräumung in Rostock eskaliert: 35-Jähriger rammt sich selbst Messer in den Bauch Als eine Gerichtsvollzieherin und eine Mitarbeiterin der Wohnungsgesellschaft die Wohnung des Mannes im Rostocker Stadtteil Dierkow betraten, brannte bereits das Wohnzimmer. Sie sahen auch die stark blutenden Wunden.

Am Montag ist eine Zwangsvollstreckung im Rostocker Stadtteil Dierkow eskaliert. Der Mann setzte seine Wohnung in Brand und rammte sich selbst ein Messer in den Bauch. Quelle: Stefan Tretropp