Markgrafenheide

Riskantes Überholmanöver: Eine 30-Jährige ist am Montagmorgen in Markgrafenheide bei Rostock schwer verletzt worden, weil sie auf der Strecke zwischen dem Ostseebad und Hohe Düne eine Fahrzeugkolonne überholen wollte. Als sie mit ihrem VW Scirocco etwa die Hälfte der Autos überholt hatte, scherte ein Transporter aus, weil er auf einen Strandparkplatz abbiegen wollte.

Die Fahrerin eines VW Scirocco wollte eine Fahrzeugkolonne auf der Strecke zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne überholen, als ein Transporter zum Abbiegen ausscherte. Die Wagen fuhren ineinander. Die 30-Jährige kam mit schweren Verletzungen in der Schockraum der Uniklinik Rostock.

Beide Fahrzeuge schleuderten danach einige Meter weiter und blieben vollkommen demoliert stehen. Der Aufprall war so stark, dass sogar ein Rad am Transporter abbrach. Der VW drehte sich und prallte mit dem Heck auf dem Fußweg gegen einen Begrenzungspoller. Die 30-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, kam per Rettungswagen in den Schockraum der Universitätsklinik. Die Insassen im Transporter kamen mit dem Schrecken davon.

Die Straße zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne war für mehrere Stunden gesperrt. Die stehenden Autos stauten sich mehrere Kilometer.

Stefan Tretropp