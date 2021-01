Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit in Dierkow – Polizei sucht Zeugen

Rostock

Unbekannte zündeten am Freitagabend vermutlich zwei Feuer im Rostocker Stadtteil Dierkow. Wie die Polizei mitteilte, steckten sie gegen 21.15 Uhr einen Sichtschutz in den Kellerräumen einer Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße an. Anwohner bemerkten den Brand und konnten ihn noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Kurze Zeit später brannte in unmittelbarer Nähe in der Hartmut-Colden-Straße ein Sperrmüllhaufen. Die Feuerwehr konnte diesen Brand löschen. Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden nicht ausschließen und sucht Zeugen.

Von RND