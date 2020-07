Zwei Jahre nach Großbränden in Rostock: So weit ist die neue Veolia-Recyclinganlage

Rostock

Es waren die größten Feuerwehreinsätze in der jüngeren Geschichte der Hansestadt: Vor gut zwei Jahren, im Hitzesommer 2018, kam es in Rostock zu insgesamt sieben Großbränden, unter anderem in mehreren Abfallbehandlungsanlagen. Am stärksten betroffen war damals der Recyclinghof von Veolia im Ortsteil Hinrichsdorf. Ende Mai waren dort 150 Feuerwehrleute im Einsatz, weil 1000 Kubikmeter Schrott in Flammen standen. Kaum acht Wochen später der nächste Alarm – die Halle mit der Sortiertechnik war in Brand geraten.

Der Schaden ging in die Millionenhöhe. Das weltweit tätige Unternehmen entschied sich für den Wiederaufbau der Anlage – und investierte dabei vor allem in den Brandschutz. Bis Ende dieses Jahres soll vor Ort wieder der komplette Betrieb aufgenommen werden.

Verpackungsmüll kommt aus ganz MV

Von der alten Substanz war nach den Bränden kaum etwas übrig. Schon kurz danach begann der Konzern deshalb mit dem Abriss der Hallen und Sortieranlagen. „Der Betrieb ruht seitdem zum größten Teil. Nur die Sortierung von Gewerbeabfall lief und läuft noch weiter, allerdings außen und nicht wie vorher in einer Halle“, sagt Nadine Schaer von Veolia.

Im Zuge des Wiederaufbaus sei auch das gesamte Gelände neu strukturiert worden. „Der Betriebszweck und die am Standort behandelten Abfallfraktionen sollen unverändert bleiben“, sagt die Veolia-Referentin. Dementsprechend bleiben auch die möglichen Belastungen für Anwohner genau so, wie gehabt. Am Standort Hinrichsdorf betreibt der Konzern die einzige Sortieranlage für Abfälle aus dem Gelben Sack und aus der Gelben Tonne in ganz MV. Um diese Abfälle im eigenen Land sortieren zu können, hätte man sich für den Wiederaufbau entschieden. Wie viel dafür investiert wird, will Veolia nicht verraten.

Sortieranlage soll zum Ende des Jahres laufen

Vor gut einem Jahr startete der Neubau. „Die Halle für die Sortieranlage für Verpackungsabfälle sowie die Halle für die Sortieranlage für Gewerbeabfall sind nun größtenteils fertiggestellt“, sagt Nadine Schaer. Mitte Mai wurde zudem mit dem Einbau der Technik für die Sortieranlage für Verpackungsabfälle begonnen. Darin werden all jene Materialien aus dem Müll geholt, die sich noch wiederverwerten lassen – Metallabfälle etwa. Der Rest geht in die Müllverbrennung.

Auf dem Gelände in Hinrichsdorf wurde zudem ein neues Büro- und Sozialgebäude für die Mitarbeiter am Standort errichtet. Das soll im dritten Quartal, also im Herbst dieses Jahres, einzugsbereit sein. „Im Gebäude werden sich die Büros für das Verwaltungspersonal sowie Umkleideräume, Sanitärräume und Aufenthaltsräume für das Produktionspersonal befinden“, zählt Nadine Schaer auf.

Neuer Behälter hält mehr Löschwasser bereit

Die Sortieranlage für den Müll der Gelben Tonne soll auch bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Vorher müssten allerdings noch die notwendigen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. „Bis dahin ist auch geplant, dass das zeitweilig an andere Standorte verteilte Personal in den Betrieb Up de Schnur 2 zurückkehrt, um die dortige Produktion wieder zu ermöglichen“, erklärt die Veolia-Sprecherin.

Der Wiederaufbau der Anlage in Rostock sei von Anfang an unter Berücksichtigung des Standes der Technik, aktueller Brandschutzbestimmungen, gesetzlicher Forderungen und der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben realisiert worden. „So werden zum Beispiel alle Produktionshallen mit einer automatischen Löschanlage versehen. Dazu muss unter anderem ein Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvolumen von 1800 Kubikmeter installiert werden“, sagt Nadine Schaer.

Bei den Bränden im Jahr 2018 war das noch ein riesiges Problem: Die Feuerwehrleute mussten kilometerlange Schlauchleitungen verlegen, um genügend Wasser zum Brandherd zu bekommen. Für die lodernden Flammen hatte das Wasser aus dem damals vorhandenen kleinen Teich bei Weitem nicht ausgereicht. Und das soll sich im Ernstfall nicht wiederholen.

Brandschutzübungen sind Teil des Konzepts

Der Veolia-Konzern ist froh, dass die Anlage in Rostock bald wieder in Betrieb gehen kann. Die Abfallsortierung des Mülls aus MV im Bundesland selbst spare Logistikwege und damit CO2, sagt die Sprecherin. Auch Rostocks Umweltsenator begrüßt das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort. „ Veolia ist ein starker und verlässlicher Partner unserer Rostocker Abfallwirtschaft“, so Matthäus. Es sei gut, dass an gleicher Stelle ein modernes und vor allem nach neuesten Regeln des Brandschutzes ausgestattetes Gebäude entstanden ist. Er hätte sich bei einer Vor-Ort-Besichtigung gerade erst persönlich davon überzeugt, dass die notwendigen Standards eingehalten werden.

Zudem gebe es laut dem Konzern regelmäßige Begehungen mit der Feuerwehr. Auch Brandschutzübungen würden vor Ort durchgeführt, damit die Einsatzkräfte für den Ernstfall gewappnet sind. Doch der – und das hofft nicht nur der Konzern – soll sich nicht mehr wiederholen.

Von Claudia Labude-Gericke