Freude und Leid liegen oft nah beieinander: Gerade hat ihr Sohn den ersten Geburtstag gefeiert, da spricht Ostseewelle-Morgenfrau Andrea Sparmann über den traurigsten Moment ihres Lebens. Ein Jahr vor der Geburt von Emil hat sie im gleichen Kreißsaal ihren ersten Sohn tot zur Welt bringen müssen – in einer Not-Operation im sechsten Schwangerschaftsmonat.

„Mein größter Wunsch bei meinem zweiten Sohn war deshalb, dass er schreit und dass ich das Geräusch höre, dass er lebt“, erzählte Andrea Sparmann jetzt in der Webtalkshow von Nico Gutjahr und ringt dabei mit den Tränen. Durch das dramatische Erlebnis der Totgeburt wisse sie ihr gesundes zweites Kind nur noch mehr zu schätzen, erklärte die 38-Jährige. „Als er auf meiner Brust lag und geschrien hat, war es das schönste Geschenk, was ich je bekommen habe.“

Verletzende Reaktionen nach dem Verlust

Neben dem Schmerz des Verlustes hätten ihr 2018 aber auch einige der Reaktionen sehr wehgetan. Nachdem sie die Schwangerschaft, einen dadurch bedingten Blutsturz und auch den Verlust des Kindes öffentlich gemacht hatte, „meinten einige, ich hätte nicht das Recht, darüber zu reden und würde mich wichtig machen. Das hat mich zutiefst getroffen“, so Sparmann.

Auch wenn sie damals einen Sohn in den Händen gehalten habe, der nicht lebt, „war es für mich trotzdem die Berechtigung, Mama zu sein. Und warum darf ich über mein Kind nicht sprechen wie alle anderen auch? Wer verbietet mir heutzutage, was ich sagen darf oder nicht?“

Der Großteil der Reaktionen sei aber positiv und mitfühlend gewesen. Durch das Teilen ihrer Erlebnisse hätte sie gemerkt, wie viele Familien solch ein Schicksal erleben und sei mit anderen in den Austausch gekommen.

Korrekte Aussprache schon beim Nachwuchs wichtig

Trotz des Stresses vermisse sie die Babyzeit auch ein bisschen. Aber jede Phase des Großwerdens hätte etwas Schönes und Spannendes, findet sie Ostseewelle-Moderatorin. Zum Beispiel das Redenlernen. Als jemand, der mit Sprache arbeitet, sei ihr die korrekte Nutzung der Wörter auch schon beim Nachwuchs wichtig.

Darüber gebe es auch Diskussionen mit ihrem Mann, Marten von Drathen. „Er sagt, an seinem Hemd sei ein Schnopf und meint, das wäre leichter auszusprechen. Ich möchte lieber, dass Emil von Anfang an die korrekten Wörter, also „Knopf“, kennt, anstatt danach korrigieren zu müssen“, so Andrea Sparmann. Aktuell könne der Junior schon „Mama“, „Papa“ und „Oma“ sagen – aber auch „Wauwau“.

Angebote von anderen Sendern

Seit April ist Sparmann wieder in MV im Radio zu hören. Auch wenn es in der Vergangenheit einige Abwerbeangebote gegeben hätte, fühle sie sich an der Küste einfach zu Hause und beim Rostocker Sender am besten aufgehoben. Während es bei Moderatorinnen oft das Ziel sei, beste oder schönste Frau im Radio zu werden, hätte sie aktuell eher Chancen darauf, die älteste Morgenshow-Frau Deutschlands zu werden, so Sparmann schmunzelnd.

Seit 18 Jahren hält sie dem Sender bereits die Treue. Wie lange das noch so bleibt, stehe in den Sternen. Denn eines hätte sie durch ihren Schicksalsschlag gelernt: „Ich plane nicht mehr ewig voraus wie früher, sondern denke maximal ans nächste Jahr. Das Leben kommt eh meist anders“, so die fröhliche Blondine.

Größter Versprecher stammt aus Ausbildungszeiten

Ihren größten Versprecher, noch aus Ausbildungszeiten, vergesse sie übrigens nie: Damals ging es um eine Meldung zur Tour de France „und ich habe vorgelesen, dass Jan Ullrich auf der Schangsallalong unterwegs sei. Als dann alle lachten, meinte ich nur, dass ich dieses Dorf eben nicht kenne“, so Sparmann. Gemeint sei natürlich die Prachtstraße Champs-Élysées in Paris gewesen. „Aber ich hatte damals Russisch statt Französisch in der Schule.“

Am Ende des knapp halbstündigen Interviews gibt Andrea Sparmann noch einen Einblick in ihre Mama-Erkenntnisse: „Mir hat keiner gesagt, dass nach einem Jahr Stillen manche Regionen nicht mehr so sind wie vorher“, erklärt sie grinsend und vor allem wohlwissend, dass die meisten Menschen in MV sie vor allem hören statt sehen.

Von Claudia Labude-Gericke