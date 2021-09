Zwei Menschen bei Unfall auf B 104 bei Vietgest schwer verletzt

Güstrow

Schwerer Unfall auf der B 1004 an der Autobahnauffahrt Güstrow Süd: Ein Lkw-Fahrer (58) ist am Donnerstag im morgendliche Berufsverkehr bei der Auffahrt auf die A 19 mit seinem Laster in den Gegenverkehr geraten. Die Fahrerin (18) eines Golfs konnte nach Polizeiangaben nicht mehr ausweichen und fuhr in den Lkw. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben verhinderten die ausgelösten Airbags schlimmere Verletzungen.

Die B 1004 musste für die Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Hoppenrade umgeleitet. Es kam zu einem Rückstau infolge des Unfalls auch auf der Autobahn in Richtung Berlin. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird durch die Polizei auf 30 000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von OZ