Zwei Syrer in Feuerwehr Rostock-Gehlsdorf: „Die beiden waren sofort Teil vom Team“

Rostock

Menschenleben retten, anderen in Gefahrensituationen helfen und der Gesellschaft ein Stück zurückgeben: Seit November 2018 engagieren sich Omran Jasem und Youns Badawi bei der freiwilligen Feuerwehr in Gehlsdorf. Im vergangenen April haben die beiden Syrer ihre Grundausbildung zum Truppmann 1 bestanden.

„Das Ehrenamt ist mir sehr wichtig. Ich wollte etwas Sinnvolles in der Freizeit machen“, sagt Omran Jasem. „Die Erfahrungen, die man hier macht, vergisst man nicht.“ Sein Freund Youns Badawi nickt. „Es ist schön, etwas Gutes zu tun“, sagt er. „Außerdem wollte ich mal etwas Neues ausprobieren, bei dem ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse.“

Per Facebook zur Feuerwehr

Über das soziale Netzwerk Facebook hat Jasem zunächst Kontakt zur Feuerwehr aufgenommen und sich anschließend persönlich beim Wehrführer vorgestellt. „Ich bin durch einen Mitschüler darauf aufmerksam geworden“, sagt der 18-Jährige. „Und dann habe ich Youns, den ich in der Schule kennengelernt habe, davon erzählt und ihn mitgenommen.“ Ortswehrführer Roland Meinelt lobt diesen Ehrgeiz der beiden Syrer. „Man hat sofort gemerkt, dass die beiden sehr motiviert sind. Sie haben die richtige Einstellung und wollen es wirklich. Das ist schön“, sagt er.

Mehr Einsätze 2019 179 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf im Jahr 2019. Im Jahr 2018 waren es 123. Die häufigsten Einsätze waren Brandeinsätze (62) und technische Hilfeleistungen (51). 13 Mal kam es zu Fehlalarmen. 50 Mitglieder zählt die Freiwillige Feerwehr Gehlsdorf – darunter 11 Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat 18 Mitglieder. Die Standortausbildungen finden an den ersten drei Dienstagen im Monat statt.

Sofort Teil vom Team

Das bestätigt auch Stellvertreter Marcel Drewitz. „Die beiden waren sofort Teil vom Team“, sagt er. „Wenn irgendwas vorzubereiten war, haben sie sich immer mit als Erstes gemeldet und geholfen. Und wenn sie mal nicht können, melden sie sich ab – man kann sich immer auf die beiden verlassen. Das ist wichtig.“

Auch die jungen Männer fühlen sich wohl. „Wir wurden gut aufgenommen. Verständigungsprobleme gab es nicht, wir haben vorher schon Deutsch gelernt“, sagt Jasem. „Nur bei den feuerwehrspezifischen Sachen – ‚Strahlrohr‘ zum Beispiel – wusste ich am Anfang nicht, was das ist. Aber das lernt man auch schnell.“ Drewitz stimmt zu: „Als sie während der Ausbildung das erste Mal zum Einsatz mitkommen durften, waren sie ganz stolz und wussten genau, wie sie sich zu verhalten haben und haben sofort das richtige Material rausgegeben.“

Im April vergangenen Jahres haben die beiden 18-Jährigen ihre Truppmann-1-Prüfung abgelegt und erfolgreich bestanden. Die Schüler versuchen nun, bei jedem Einsatz dabei zu sein – rund um die Uhr. „Wenn der Piper mitten in der Nacht losgeht, möchte man am Liebsten weiterschlafen, aber natürlich steht man da auf und fährt los“, sagt Jasem.

Stressige Phase

Die Truppmann-1-Prüfung kam für ihn in einer ohnehin stressigen Phase. Zeitgleich nahm er Fahrstunden und bereitete sich auf die Führerscheinprüfung vor, außerdem stand die Prüfung zur Mittleren Reife in der Schule an. „Da muss man sich seine Zeit schon ganz genau einteilen, damit man alles schafft“, sagt der Syrer. „Aber das hat alles funktioniert.“ Eine weitere Herausforderung für die beiden Muslime: Die Prüfungsphase fiel in den Fastenmonat Ramadan. „Das sind so Sachen, auf die man dann als Ausbilder auch so ein bisschen achten muss – es war schon sehr warm und wir wollten nicht, dass die uns hier zusammenklappen“, sagt Drewitz. „Aber die beiden können ihre Kräfte schon sehr gut einschätzen.“

Sind stolz auf ihre Schützlinge: Ortswehrführer Roland Meinelt (l.) und Stellvertreter MArcel Drewitz Quelle: Katharina Ahlers

Viele Kulturunterschiede

Die beiden jungen Männer haben weitere Unterschiede zwischen ihrer alten und der neuen Heimat kennengelernt. „Hier sind alle sehr korrekt und immer pünktlich“ sagt Badawi und lacht. „Alle halten sich an die Regeln – das ist hier ganz streng.“ Zudem werden in Rostock andere Feste gefeiert als in der syrischen Heimat. „Eigentlich feiern wir ja kein Weihnachten als Muslime“, sagt Jasem. In Deutschland hätten sie aber mitgefeiert und seien auch zur Weihnachtsfeier gegangen. „Man passt sich an. Wir leben hier und wir haben deutsche Freunde“, sagt er.

Angekommen in Rostock

Jasem ist 2015 eher zufällig in Rostock angekommen. Über München, Hamburg und Schwerin wurde er schließlich nach Rostock geschickt. Nach neun Monaten in einer Flüchtlingsunterkunft zog er in eine eigene Wohnung. „Am Anfang war es schwierig mit der Verständigung“, sagt er. „Ein bisschen konnte man auf Englisch kommunizieren, aber es war schon merkwürdig, wenn man angesprochen wurde und nichts verstanden hat.“ Badawi nickt. „Aber wir haben trotzdem Freunde gefunden, die uns gezeigt haben, dass wir trotzdem willkommen sind und uns geholfen haben“, sagt der Mann, der per Familiennachzug von der Türkei nach Deutschland reisen durfte. „Ich kann mir nicht vorstellen, Rostock wieder zu verlassen. Ich möchte nicht noch einmal von null anfangen“, sagt er.

Ein Umzug käme für die beiden Schüler nur dann in Frage, wenn das Studium diesen erfordern würde – Omran möchte Medizin, Youns Architektur studieren. Doch nun denken die beiden erst einmal ans Abitur und an die weiteren Ausbildungen bei der Feuerwehr: Neben Atemschutz- und Sprechfunk steht in zwei Jahren auch die Prüfung zum Truppmann 2 an.

Etwas zurückgeben

Die beiden jungen Syrer sind froh über ihre Entscheidung, zur Feuerwehr zu gehen. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu integrieren“, sagt Omran Jasem. „Für mich ist die Feuerwehr das richtige Ehrenamt. Wir beide haben ja auch den Krieg erlebt. Wir wissen, dass Menschenleben zu retten das Wichtigste ist.“

Youns Badawi nickt. „Mein Onkel war in Syrien Feuerwehrmann“, sagt er. „Er ist während einer Explosion gestorben. Das war ein Terroranschlag.“ Trotzdem will er als Feuerwehrmann arbeiten. „Wenn man Zeit hat, zu helfen, warum nicht? Das sollte man immer machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.“

Lesen Sie auch:

Von Katharina Ahlers