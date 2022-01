Zwei Tage lang kein Fährverkehr zwischen Gehlsdorf und Rostocker Stadthafen

Rostock-Gehlsdorf

Die Fähre „Warnowstromer“ zwischen den Rostocker Stadthafen und dem Stadtteil Gehlsdorf fällt am Donnerstag und am Freitag komplett aus. Bereits am Mittwoch verkehrt die Fähre nur bis 15 Uhr.

Grund sind nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) Wartungsarbeiten an den beiden Anlegern. Ob ein Schaden vorliegt oder die Arbeiten routinemäßig anfallen, blieb am Dienstag offen. Am Sonnabend um 6 Uhr soll die Fähre dann wieder den Betrieb aufnehmen.

Spezielle Magnettechnik

Wegen Arbeiten an den Anlegern am Kabutzenhof im Stadthafen und der Landreiterstraße am Gehlsdorfer Ufer musste bereits der Start der Fähre im vergangenen Jahr zunächst von Juli auf September, dann sogar auf Oktober verschoben werden. Die alten Anleger mussten für den „Warnowstromer“, der mit einer speziellen Magnettechnik andockt, aufwendig umgerüstet werden.

Kein Automat in Gehlsdorf

Am Dienstagabend war die Fähre auch Thema im Ortsbeirat Gehlsdorf. Eine Vertreterin der RSAG kündigte an, dass im Juli oder im August ein Fahrkartenautomat für Passagiere, die in Gehlsdorf aufsteigen, installiert werden soll. Bislang gibt es nur einen Automaten auf Stadthafenseite. Gehlsdorfer können die Tickets nur im Internet oder in einem Reisebüro in Dierkow kaufen.

Das kritisierte der Ortsbeiratsvorsitzende Kurt Massenthe: „Das Reisebüro hat nur von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wie soll man da als Pendler Tickets kaufen?“ Zudem dürfe derzeit wegen Corona immer nur je ein Kunde ins Reisebüro. „Der Rest muss draußen warten. Ich habe das einmal ausprobiert, als es regnete und war nass bis auf die Socken“, schimpft Massenthe.“

Mehr Passagiere in der Innenstadt

Die RSAG habe im Ortsbeirat erklärt, dass bei Inbetriebnahme der Fähre nur ein Automat vorhanden gewesen sei. Man habe sich entschieden, diesen auf Innenstadtseite aufzustellen, weil dort mehr Kunden, darunter auch Touristen, erwartet worden seien. „Das ist aber andererseits sehr ärgerlich für Auswärtige, die von Gehlsdorf aus übersetzen wollen“, sagte Massenthe.

Von Axel Büssem