Tessin

Bei einem schweren Unfall auf der A20 bei Tessin ( Landkreis Rostock) sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen gestorben. Ein 40 Jahre alter Mann sei am Sonntag gegen 23.49 Uhr mit seinem VW Golf ungebremst auf einen Laster aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass sie wenig später starben. Ein weiterer 23 Jahre alter Mitfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bild des Schreckens

Den Helfern bot sich dabei ein Bild des Schreckens. Der Golf fuhr nahezu ungebremst auf den Lastwagen auf der rechten Spur auf. Der Aufprall gegen den Anhänger war so stark, dass einer der Pkw-Insassen aus dem Auto schleuderte und auf die Fahrbahn fiel. Er war auf der Stelle tot. Ein zweiter Mann war im Wrack eingeklemmt und musste von den Feuerwehrkameraden mit schwerem Gerät befreit werden. Auch sein Leben konnte nicht mehr gerettet werden

Weitere Autos fahren in Unfalstelle auf A20

Der Golf wurde durch den Zusammenstoß zerstört, fast auf die Hälfte zusammengestaucht. Wegen auf der Fahrbahn liegender Trümmerteile fuhren mehrere nachfolgende Autos in die Unfallstelle, sie wurden beschädigt, Personenschäden gab es dabei jedoch nicht

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Vier weitere Fahrzeuge fuhren noch in die Unfallstelle. Die Autobahn sollte in Fahrtrichtung Lübeck noch bis zum frühen Morgen gesperrt sein.

Von RND/Stefan Tretropp/dpa