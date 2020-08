Rostock

Bei zwei Fahrradunfällen in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Der Polizei zufolge fuhr ein 42-Jähriger seinem Auto die Feldstraße in Richtung Arnold-Bernhard-Straße. An der Einmündung hielt er kurz vor dem Verkehrszeichen an, um einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer passieren zu lassen. Kurz darauf fuhr er an und stieß mit einer weiteren von rechts kommenden Fahrradfahrerin zusammen.

Die 33-Jährige befuhr den Radweg der Arnold-Bernhard-Straße in Richtung Saarplatz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Klinikum eingeliefert.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurze Zeit vorher. Eine 62-jährige Autofahrerin stieß in der Zochstraße gegen 7 Uhr mit einem einer 43-jährigen Fahrradfahrerin, die aus entgegenkommender Richtung kam zusammen. Dabei wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Die Polizeibeamten nahmen entsprechende Verkehrsunfallanzeigen auf. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft. Die Polizei weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, insbesondere beim Abbiegen Vorsicht walten zu lassen, um derartigen Unfällen vorzubeugen.

