Rostock

Ein Verkehrsunfall auf der A 19 in Rostock hat am Dienstagnachmittag zu einer kurzzeitigen Vollsperrung geführt. Bei einem Auffahrunfall verletzten sich zwei Personen leicht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 16 Uhr auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Ost und Rostock-Süd in Fahrtrichtung Kessin zugetragen.

Aufgrund eines stotternden Motors hatte die Fahrerin eines Opels, die auf der linken Spur unterwegs war, plötzlich technische Probleme bekommen. Sie wollte auf die rechte Spur wechseln. Dies war ihr jedoch nicht möglich, da dort der Verkehr zu stark war. So verlangsamte sie ihre Fahrt. Ein dahinter kommender Transporter-Fahrer bemerkte den langsamer werdenden Opel zu spät und fuhr in das Heck dieses Wagens. Durch den starken Aufprall klagte die Frau über Nackenschmerzen.

Kurzzeitige Vollsperrung – Polizei ermittelt weiter

Kurz nach dem verständigten Notruf traf ein kompletter Löschzug der Feuerwehr auf der Autobahn ein. Beide Autoinsassen wurden von Sanitätern behandelt, jedoch verweigerten beide die Mitnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei stufte die Verletzungen als leicht ein.

Wegen der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. Anschließend lief der Verkehr einspurig über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von Stefan Tretropp