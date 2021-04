Zwei Wochen Lockdown in MV: Waren die Schulschließungen wirklich nötig?

Rostock

Zwei Wochen nach dem Beginn des neuen Lockdowns in MV zeigen die Maßnahmen Wirkung – allerdings nicht in dem Maße, wie es sich die Verantwortlichen in Schwerin erhofft hatten: Die Zahl der Neuinfektionen im Land sinkt nur leicht. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 123,7.

Vor allem bei den Erwachsenen zwischen 34 und 59 Jahren gehen die Zahlen kaum nach unten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will deshalb die Impfstoffe möglichst schnell für alle Berufstätigen freigeben – spätestens im Juni. Einzig in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen befindet sich die Inzidenz im Sinkflug. Doch Experten vermuten, dass dieser Effekt auch ohne Schul- und Kita-Schließungen eingetreten wäre.

„Kinder stecken sich zu Hause an“

Auf den ersten Blick lassen die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) nur einen Schluss zu: Die Kita- und Schulschließungen bringen etwas. Vor einer Woche – am 21. April – waren landesweit noch 73 Schulen und 61 Kitas von Corona-Ausbrüchen betroffen. Insgesamt 241 Kinder, Lehrer und Erzieher waren zu diesem Zeitpunkt mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Gut zwei Wochen nach der Schließung, am Donnerstag, waren es dann „nur“ noch 30 betroffene Schulen und 42 Kitas, nur noch 98 positiv getestete Kinder, Lehrer und Erzieher.

Doch dass diese Entwicklung einzig und allein dem Lockdown zu verdanken ist - Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger hat daran Zweifel: Ja, in den zwei Wochen nach Ostern gab es landesweit einen deutlichen Anstieg der Infektionen unter Kindern und Jugendlichen, in Schulen und Kitas. „Aber wenn wir dann zurückrechnen, wann sich die Kinder infiziert haben, landen wir zeitlich in den Oster-Ferien. Sie haben sich also nicht in der Schule, sondern zu Hause angesteckt“, so Reisinger.

Schulen kein Pandemie-Treiber

Der Corona-Experte bleibt dabei, dass Schulen und Kitas keine Treiber der Pandemie seien und es auch vor dem Lockdown nur wenig Ansteckungen in den Einrichtungen selbst gegeben habe. In den Kitas habe ein infiziertes Kind im Schnitt lediglich eine weitere Person angesteckt, in den Schulen lag der Wert sogar nur bei 0,3 Ansteckungen. Das geht jedenfalls aus den Zahlen das Lagus hervor.

Ein weiteres Indiz dafür: Bei den Jugendlichen sinken die Zahlen deutlich langsamer als bei kleinen Kindern. Reisingers Vermutung: „Die Jugendlichen treffen sich auch im Lockdown“, so Reisinger. Doch während sie in den Schulen Abstandsregeln und Maskenpflicht einhalten müssten, hielten sich viele junge Menschen privat kaum an solche Regeln.

In den Schulen gebe es funktionierende Hygienekonzepte, im Privaten nicht. Auch die Testpflicht für Schüler sowie die Impfungen für Lehrer und Erzieher würden mehr Sicherheit bringen. Den Lockdown hält Reisinger insgesamt dennoch für sinnvoll: „Aus der Vergangenheit wissen wir doch, dass diese Maßnahme einen Effekt hat.“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält daran fest, Schulen und Kitas erst wieder zu öffnen, wenn die Landesinzidenz sicher unter der 100er Marke liegt.

Infektionen bei „Werktätigen“ auf hohem Niveau

Sorge bereiten den Experten im Land derzeit vor allem die „Werktätigen“, die 35- bis 59-Jährigen. Knapp die Hälfte aller Infektionen findet in dieser mittleren Altersgruppe statt. Und trotz des Lockdowns geht die Inzidenz kaum nach unten.

Vieles spreche dafür, dass nach wie vor in der Arbeitswelt zu viele Infektionen stattfinden, heißt es aus Schwerin. „Dort gibt es ein erhebliches Risiko“, sagt auch Ministerpräsidentin Schwesig. Sie ermahnte die Unternehmen, die Pflicht, ihren Mitarbeitern Tests anzubieten, auch ernst zu nehmen. „Und da, wo es möglich ist, sollte derzeit jeder im Homeoffice arbeiten.“

Schwesig kündigte an, dass sie die Impf-Reihenfolge in MV schnellstmöglich aufgeben will. Noch gäbe es aber nicht genügend Impfdosen: „Aber wir rechnen damit, dass sich bei uns im Land spätestens im Juni jeder impfen lassen kann.“

