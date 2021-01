Rostock

Rostocks wichtigste Verbindung über die Warnow ist marode. Ab 18. Januar ist eine Spur der Vorpommernbrücke je Fahrtrichtung gesperrt – Staus sind vorprogrammiert.

Für Fachleute kommen die Probleme wenig überraschend. „ Rostock lebt seit über 30 Jahren mit einem Provisorium“, sagt Prof. Dr.-Ing. Carl Thümecke. Der gebürtige Rostocker war jahrelang Präsident des Bauverbandes MV, lehrte als Honorarprofessor Bauverfahrenstechnik an der Uni Rostock und war fast ein Vierteljahrhundert lang Geschäftsführer des Bauunternehmens Groth.

Prof. Dr.-Ing. Carl Thümecke warnt: Die Vorpommernbrücke war nie für diese Belastung ausgelegt. Quelle: privat

Thümecke kennt die Geschichte der Vorpommernbrücke bestens – und ja: Sie sei ein Prestigebauwerk der DDR gewesen. „Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Erschließung des Rostocker Nordostens mit den neu entstehenden Wohngebieten Dierkow und Toitenwinkel“, so der Bau-Fachmann. Eine vierspurige Anbindung an die A 19, „Park+Ride“-Parkplätze am Stadtrand – all das sei nicht neu, sondern schon vor fast 40 Jahren ein Thema gewesen.

Das große Aber: Die ursprünglichen Planungen hätten an der Stelle nicht nur eine Brücke vorgesehen. „Es waren zwei Überbauten konzipiert“, sagt Thümecke. Je eine Brücke für den Verkehr gen Westen und eine in Richtung Osten der Hansestadt. Gebaut worden ist – vom Betrieb Brückenbau Dresden des damaligen VEB Autobahnkombinats – aber nur eine.

Lastwagen statt Fahrräder

Bis heute ist deutlich zu erkennen, wo die zweite Vorpommernbrücke entstehen sollte: Vor dem Betriebshof der Rostocker Stadtentsorgung gibt es auch knapp 35 Jahre nach dem Brückenbau noch einen breiten Grünstreifen, der bis zur Kreuzung Verbindungsweg / Rövershäger Chaussee reicht.

Der Grünstreifen neben der Rövershäger Chaussee macht bis heute deutlich, wo die zweite Trasse geplant war. Quelle: Andreas Meyer

„Der Fahrbahnunterbau ist bis an die Warnow fertiggestellt worden“, so Thümecke. „Dann verschärften sich aber die Unmöglichkeiten sozialistischer Plan-Misswirtschaft – kein Geld, keine Kapazitäten, kein Material.“

Für die Vorpommernbrücke wurden 2000 Kubikmeter Beton und 325 Tonnen Stahl verbaut. Allein 90 Tonnen wurden für die 271 „Spannglieder“ im Inneren benötigt. Quelle: Archiv

Der Ingenieur: „So wurde die eine der vorgesehenen zwei Brücken kurzerhand überplant.“ Die Bereiche der fertigen Brücke, die ursprünglich für Rad- und Gehwege vorgesehen waren, wurden kurzerhand doch zu Fahrspuren für Autos. Statisch genau das Problem, das der Querung nun zum Verhängnis wird.

Thümecke bringt nun die alte Variante neu ins Gespräch. Er schlägt vor, an der Stelle, an der einst die zweite Brücke entstehen sollte, eine neue Querung zu bauen. Und wenn die fertig ist, könne die bisherige, marode Brücke ersetzt werden. Von der Idee, die Querung aufzugeben, hält er nichts.

Von Andreas Meyer