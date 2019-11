Rostock

Zu dem Unfall auf der Straße zwischen Beselin und Dummerstorf kam es am Sonnabend gegen 10.15 Uhr. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, kam der 77-jährige Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam dann mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 77-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die näheren Umstände, die zum Unfall führten werden noch untersucht. Dazu war auch ein Sachverständiger der Dekra bei der Unfallaufnahme im Einsatz.

Die L 39 war bis 12.30 Uhr voll gesperrt. Die Kripo Sanitz übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Von RND/pat