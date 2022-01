Groß Stove

Straßenglätte hat am frühen Freitagmorgen in Groß Stove bei Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall geführt, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Zwei Autos stießen zusammen, eines landete auf der Seite in einem Graben.

Die Polizei teilte mit, dass es gegen 7.30 Uhr zu dem Zusammenstoß auf der Verbindungsstraße zwischen Groß Stove und Rostock-Biestow kam. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren auf der eisglatten Fahrbahn zwei Fahrradfahrer in Richtung Biestower Damm. Als eine 33-jährige Fahrerin eines Skoda sie überholen wollte und deshalb ausscherte, übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Suzuki. Die 33-Jährige versuchte, nun auszuweichen und den Zusammenprall zu verhindern. Dabei kam sie aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen den Suzuki.

Der Skoda verkeilte sich derart unglücklich am Vorderrad des Suzuki, dass er hochgedrückt und in einen Graben geschleudert wurde. Der Wagen der 33-Jährigen kippte schließlich auf die Fahrerseite.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte 33-Jährige in die Klinik. Quelle: Stefan Tretropp

Ersthelfer setzten einen Notruf ab und holten dann die verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Auskunft der Polizei erlitt sie leichtere Verletzungen. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen laufen.

Von Stefan Tretropp