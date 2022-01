Rostock-Bentwisch

Der Geist aus dem Kupferkessel duftet betörend nach Gewürzen und Zitrusfrüchten. In einer 250-Liter-Brennblase entsteht, wonach Liebhaber edler Tropfen dürsten: Likör von Maennerhobby. Die Brennerei ist mit Spirituosen in aller Munde. Kunden und Fachwelt lecken sich gleichermaßen die Lippen nach den Schnäpsen von Martin und Katharina Neumann und ihrem Team. Doch in der Produktionshalle in Klein Kussewitz bei Rostock wird bald der Zapfhahn zugedreht. Auf dem Trocknen sitzen werden Fans der Marke aber nicht – im Gegenteil. An anderer Stelle soll die Alkoholherstellung in viel größeren Dimensionen laufen.

„Wir bauen eine Erlebnis-Brennerei“, erzählt Katharina Neumann. In einer brandneuen Schaumanufaktur zwischen Mönch- und Rövershagen, direkt an der B 105 neben der Shell-Tankstelle, sollen künftig nicht nur die mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Geiste, Rum- und Gin-Sorten hergestellt, sondern auch Bier gebraut werden. „Außerdem wird es ein kleines Restaurant und einen Erlebnisgarten geben“, verrät die 38-Jährige.

Noch braucht es Fantasie, um sich den neuen Firmensitz vorzustellen. Baumaschinen bereiten derzeit den Hochbau vor. Das Baugrundstück haben Neumanns dem Nachbarn abgekauft: Robert Dahl, Chef von Karls Erdbeerhof. Auf dem einstigen Feld wird gerade das Fundament gelegt. Im April soll die Halle stehen, die Neueröffnung im August stattfinden. „Wir liegen perfekt im Zeitplan“, sagt Katharina Neumann.

Gleich neben der Shell-Tankstelle an der B 105 baut Maennerhobby die neue Brennerei. Am Horizont der Nachbar, von dem die Klein Kussewitzer das Bauland erworben haben: Karls Erlebnishof. Quelle: Martin Börner

Mit dem Neubau vergrößert sich die Brennerei von jetzt 700 auf 4500 Quadratmeter. Auch das Team soll wachsen. Für die aktuell 14 Vollzeit- und acht Saisonkräfte wird Verstärkung gesucht: Ein Koch fürs neue Lokal, Servicekräfte, Verkäufer, Brauer und Destillateure – ein Dutzend neue Leute wird eingestellt. „Auch Quereinsteiger können sich gern bewerben“, sagt Katharina Neumann.

Max Rölle (25), Destillateur-Azubi, zeigt, welche Zutaten dem in der 250-Liter-Brennblase angesetzten Gin sein besonderes Aroma verleihen: Fichtennadeln und Lavendel. Quelle: Martin Börner

Bei der Technik wird ebenfalls aufgerüstet: In der neuen Destille werden zusätzlich zu den aktuell zwei Brennblasen – mit 250 bzw. 600 Liter Volumen – zwei weitere in Betrieb gehen. „Eine davon gibt es in Europa bis dato in der Form noch nicht. Sie ist vorrangig für Rum gedacht“, erklärt Andrea Lübcke, Marketing-und Vertriebsleiterin bei Maennerhobby.

Felix Prange (27), Produktionsmitarbeiter, füllt Bonbon-Likör für Karls Erlebnisdorf ab. Neben eigenen Produkten stellt Maennerhobby auch im Auftrag für viele andere Firmen verschiedene Spirituosen her. Quelle: Martin Börner

Der Neubau ist dringend nötig. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Katharina Neumann und lacht. Die umgebaute LPG-Halle, in der Maennerhobby seit 2016 produziert und einen Hofladen betreibt, stößt trotz mehrfacher Erweiterung an ihre Grenzen. Wo zu Beginn zweimal pro Woche gebrannt wurde, sind die beiden Gärblasen nun zweimal täglich im Einsatz. Der Kundenkreis ist rasant gewachsen, das Sortiment ebenso: Neben dem Kaland-Kümmel, den Martin Neumann vor sechs Jahren als Erstes abfüllte, werden inzwischen 65 weitere Artikel hergestellt. Neben Hochprozentigem werden auch Gewürze vertrieben.

Unfassbar: Maennerhobby-Gründer Martin Neumann hat binnen weniger Jahre aus einer Schnapsidee eine erfolgreiche Brennerei gemacht. Quelle: Maennerhobby

Maennerhobby-Produkte werden im firmeneigenen Onlineshop und im Hofladen verkauft, sind inzwischen aber auch in vielen Orten Mecklenburg-Vorpommerns zu haben. In den Sommermonaten macht die Brennerei-Crew halt auf Wochenmärkten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Wiederverkäufer, wie der Kaufmannsladen Wegner in Doberan, „Weine und Mehr“ in Rostock oder der „Baltic Weinkontor“ in Bentwisch, aber auch mehrere Gastronomen führen ausgewählte Artikel der Klein Kussewitzer.

Supermarkt-Ketten aber werden weiterhin weitestgehend leerausgehen. Nur wenige hochwertige Einzelhandelsfilialen wie der Globus-Markt in Roggentin bekommen einige Produkte. „Im Discounter wird es uns nicht geben“, stellt Katharina Neumann klar. Zum einen stehe Maennerhobby für Handgemachtes. Mengen, die es bräuchte, rund ums Jahr Regale von Filialisten zu füllen, seien in der typischen Maennerhobby-Qualität nicht lieferbar. Wichtiger aber: Die Schnäpse sollen exklusiv sein, Manufaktur- statt Massenware. Etwas Erlesenes, das Konsumenten wertschätzen und bewusst mit allen Sinnen genießen, kein 08/15-Fusel, den sich Schluckspechte hinter die Binde kippen.

Noch produziert Maennerhobby in einer umgebauten LPG-Halle im Siedlungsweg von Klein Kussewitz. Ende des Sommers werden Schaudestille und Hofladen in die neue Brennerei verlagert. Quelle: Martin Börner

Neben Bestsellern, wie dem Förster’s Heide-Gin, und ganzjährig verfügbaren Spirituosen bietet Maennerhobby viele saisonale Spezialitäten an. Das Hofladenregal mit winterlichem Glühgin „Glühgi*“ ist bis auf vier Flaschen leer, dafür feiert Ostern der Tonkiki-Eierlikör in der „Limited Poppy Edition“ sein Comeback. Viele Getränke sind nur in begrenzter Menge verfügbar. Denn, wo möglich, werden regionale Zutaten verarbeitet. Heißt: Sind Maulbeerbaum und Co. abgeerntet, ist Schluss. Haben Stare Kirschbäume leer geräubert oder hat Frost Obstblüten vernichtet, könne es sogar bis zu zwei Jahre dauern, bis ein Likör wieder hergestellt werden kann, erklärt Katharina Neumann.

Noch länger gedulden muss sich die Kundschaft wegen eines Braunen: In 108 Holzfässern reifen je 190 Liter Rum. Getrunken werden können diese, je nach angestrebtem Aroma, mitunter erst nach vielen Jahren. Nur die Brenner dürfen sich hin und wieder ein Schlückchen genehmigen, um zu prüfen, ob’s schon mundet.

Gut Ding will Weile haben: In 108 Fässern reift edler Rum heran. Bis der trinkreif ist, dauert es mitunter Jahre. Katharina Neumann zeigt, was Kunden sich schon jetzt genehmigen können: eine Flasche „Krum“ – das ist weißer Rum, hergestellt aus paraguayaischer Zuckerrohrmelasse. Quelle: Martin Börner

Schneller werden zwei neue Artikel zu haben sein. „Wir arbeiten gerade an einem Lakritz- und an einem Rum-Likör“, verrät Katharina Neumann. An buchstäblich geistreichen Ideen soll es bei Maennerhobby auch künftig nicht mangeln, verspricht sie, denn: „Wir brennen für unseren Job.“

Von Antje Bernstein