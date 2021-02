Wismar

„Ich sag’ immer, ich war im Kinderknast ...“ Bettina Kelschinsky lacht trocken am Telefon bei diesem Satz. Vielleicht auch aus Dankbarkeit darüber, dass sie trotz der schwierigen Situation in ihrer Jugend ihren Weg gemacht hat. Sie kennt andere, denen es nicht so ging. „Ich bin eine von vielen mit geklauter Jugend.“

Von 1985 bis 1988 war die gebürtige Wismarerin im Jugendwerkhof „August Bebel“ in der ehemaligen Landeserziehungsanstalt auf Gut Lüben in der Stadt Burg bei Magdeburg, der größte seiner Art in der DDR. „Ein eigenes Dorf“, erzählt Bettina Kelschinsky.

„Insgesamt gab es in der DDR 662 Heime, davon 456 Normalheime mit 21 259 Plätzen, 168 Spezialheime mit 9364 Plätzen und 38 Jugendwerkhöfe mit 3031 Plätzen“, schreibt Angelika Censebrunn-Benz auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung.

Neun Jugendwerkhöfe in Mecklenburg-Vorpommern

Auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern gab es neun Jugendwerkhöfe: Dorf Mecklenburg, Krassow, Neu-Stieten, Reinstorf/Zurow, Rühn (im ehemaligen Kloster Rühn), Tarnow, Vollratsruh, Demmin und Glowe.

„Ich war sozialistisch nicht wohlerzogen. So nannte man das“, erzählt Bettina Kelschinsky, geborene Leske. Sie war ein „Zappelphilipp“, konnte sich in der Schule schwer konzentrieren. „Bettina stört den Unterricht“, zitiert sie die ständigen Einträge von damals. „Ich war so ein Systemsprenger“, schmunzelt die Bettina von heute.

Hinzu kam die Situation zu Hause. Das Verhältnis zum verhassten Stiefvater war so schlimm, dass die Jugendliche die Schule schwänzte und von zu Hause weglief. Die Mutter brachte sie hilfesuchend zum Wismarer Jugendamt. „Von dort bin ich nicht wieder nach Hause zurückgekommen“, erzählt Bettina „Tina“ Kelschinsky. Damals war sie 15 Jahre alt.

Dokument von Bettina Kelschinsky (geb. Leske) aus Wismar über ihre Zeit im Jugendwerkhof in Burg Quelle: privat

Vom Jugendamt ins Durchgangsheim

Zwei Männer haben sie in einem Auto ohne innere Türgriffe aus dem Jugendamt abgeholt. Ziel war das Durchgangsheim Rostock-Brahmow. Stahltür auf, reinfahren, Stahltür zu. „Tina“, 15 Jahre alt, wusste nicht, wo sie war und was sie erwartete.

Sie wurde „auf Zelle“ gebracht: Einzelhaft. „Da kannst du klingeln, wenn du auf Toilette musst. Und wenn du hörst, dass jemand kommt, stellst du dich hinten an die Wand, mit den Händen auf den Rücken und sagst, woher du kommst, wie du heißt und wieso du hier bist“, erinnert sie sich an die Ansage dort.

Strafe: nachts in der Dunkelheit sitzen

Ein Doppelstockbett ohne Matratze, ein Tisch mit Hockern in der Wand vermauert, das Verbot, sich tagsüber hinzulegen. Nur sitzen und warten. Eine Woche sollte Tina – immer noch 15 Jahre alt – in dieser Zelle bleiben. Sie bekam Fieber und eine Nierenbeckenentzündung. Dann durfte sie vorzeitig in die normalen Zimmer des Rostocker Durchgangsheims.

„Drei Monate war ich beim ersten Mal da. Bei der Gartenarbeit habe ich einen Fluchtversuch unternommen.“ Eine Woche „auf Zelle“ war die Strafe, inklusive einer Nacht im Sitzen. Als die Jugendlichen untereinander die Hosen getauscht haben, musste sie zur Strafe eine Nacht in Dunkelheit in der Zelle sitzen. Nach drei Monaten kam Tina wieder nach Hause. Dort wartete der Stiefvater. Tina fiel wieder negativ auf und musste wieder ins Rostocker Übergangsheim.

Lesen Sie auch: Jugend im Schönberger Kinderheim

„Nur fürs Schulschwänzen ...“

Und dann kam die Zeit im Jugendwerkhof in Burg bei Magdeburg, weit weg von der Familie, dem Stiefvater und den Freunden aus dem Wismarer Lindengarten mit ihren „schädlichen Einflüssen“. Bis 1988 war sie, immer wieder mit Unterbrechungen, dort.

„Mir wurde immer gesagt, du gehörst hier nicht her“, erzählt Bettina Kelschinsky. Andere Jugendliche dort, so berichtet sie, waren „Haudegen. Die waren zu jung fürs Gefängnis.“ Tina war im Jugendwerkhof, weil sie die Schule schwänzte, das Zusammenleben mit dem Stiefvater verweigerte und mit ihrer Art auffiel.

„Im Heim galt es, die Kinder und Jugendlichen kollektivfähig zu machen, nicht sich ihrer Seelen anzunehmen. Sie waren Objekte einer Umerziehung, subjektive Bedürfnisse spielten keine beziehungsweise eine untergeordnete Rolle“, beschreibt Angelika Censebrunn-Benz.

Strenge Regeln

„Es gab strenge Regeln. Alles wurde gegängelt. Du warst kein eigener Mensch mehr“, sagt Bettina. Alles wurde kontrolliert, was man wie zu essen habe, wann man wo sein sollte. Die Socken im Kleiderschrank auf Kante, marschieren in Zweiergruppen zum Essenssaal. „Wie bei der Armee.“ Es gab nichts, was nicht kontrolliert und reglementiert war. „Wir mussten jede Woche einen Brief nach Hause schreiben, wie toll alles hier ist ...“ Stand was anderes im Brief, kam der nicht an – und es gab eine Bestrafung.

Tina hat versucht, sich die Zeit schönzureden. „Sich über Wasser halten“, beschreibt sie die Jahre in Burg. Sich fügen, auch wenn das der eigenen Natur und der Pubertät auch im Sozialismus widerspricht. „Das Fügen fiel mir beim zweiten Mal im Jugendwerkhof schwer!“ Für jeden Fehler, jede schlechte Bewertung aus der Arbeitsstelle gab es Strafen. Über allem schwebte die Drohung, in den geschlossenen Jugendwerkhof nach Torgau zu kommen. „Um dich noch mehr zu brechen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte gerade noch die Kurve bekommen, dass ich da nicht hin musste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überstanden hätte.“

Trotzdem Glück

„Ich hatte das Glück, ich war in einer Gruppe, wo die Erzieher nicht handgreiflich wurden. Und wo die Jugendlichen sich nicht gegenseitig drangsaliert haben.“ Es gab auch Gruppen, in denen das anders war. „Wenn jemand flüchtig war, musste die ganze Gruppe leiden. Und wenn derjenige wiederkam ...“ Bettina Kelschinsky erzählt von Brandnarben durch Zigaretten. „Auf Zelle“ zur Bestrafung gab es auch. „Einzelhaft, man durfte nicht mal zur Toilette, sondern hatte einen Eimer in der Zelle.“

Bettina Kelschinsky hatte Glück, trotzdem. Sie ist ihren Weg gegangen, mit Umwegen und Hürden. Die Zeit im Jugendwerkhof war ein Stigma, als wäre sie im Knast gewesen. Auf der Suche nach der heilen Familie hat sie früh Kinder bekommen. Inzwischen hat sie den Beruf gefunden, in dem sie aufgeht. Sie ist Betreuerin in einem Wohnhaus mit schwer behinderten Menschen. Aber die Zeit im Jugendwerkhof hat sie geprägt. Es dauerte, bis Bettina Kelschinsky das erkannt hat.

Veränderte Persönlichkeit

„Ich habe viele Jahre drüber nachgedacht, wieso bin ich so, wie ich bin.“ Bettina Kelschinsky erzählt vom extremen Hang zum Perfektionismus, zu Ordnung und Sauberkeit. Und vom krankmachenden Stress, wenn sie diesem Anspruch nicht gerecht werden kann. Das hat die Beziehung zu den Kindern und auch ihre Partnerschaften beeinflusst. „Im Kinderzimmer hatte jedes Spielzeug seinen festen Platz, das war ein Zwang von mir.“ Die Menschen um sie herum mussten und müssen damit klarkommen, so wie Bettina Kelschinsky auch.

Als Jugendliche ist Tina, wenn ihr alles zu viel wurde, in den Wald gerannt und hat alles rausgeschrien. Das hat geholfen. Als Erwachsene konnte sie das nicht mehr, auch wenn sie es gebraucht hätte. Vor einigen Jahren kam dann der Burn-out, der Zusammenbruch. „Dann gingen alle Schubladen meines Lebens auf. Das war harte Arbeit.“ Die „Folgeschäden und Nebenwirkungen“ der Zeit im Jugendwerkhof werden sie immer begleiten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Nicole Hollatz